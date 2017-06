Espaldarazo al Tenerife

Los integrantes del CD Tenerife, encabezados por su presidente, Miguel Concepción, fueron recibidos ayer en el Salón Noble del Cabildo por la máxima autoridad insular, así como por el resto de su corporación. La celebración del acto se acordó la misma noche del partido en el que el equipo representativo dijo adiós a su sueño de ascender a Primera División. A pesar de que se frustró el intento de regresar a la máxima categoría del fútbol nacional, el principal mandatario de la Isla propuso homenajear al equipo blanquiazul con el fin de reconocer el esfuerzo y compromiso de los jugadores y técnicos en busca de un objetivo que se escapó finalmente de las manos.

Carlos Alonso fue el primero en tomar la palabra. "Todavía estamos con las heridas producidas por no haber podido lograr el resultado deseado, pero hoy (por ayer) tenemos que mirar hacia delante y conseguir mantener esa ilusión que tenemos todos. Creo que esa ilusión por el ascenso no la hemos perdido, sigue viva en la mente y en los corazones de todos. Sigue intacta. El fin de semana no ha alterado esa ilusión; nos ha unido más", manifestó el presidente de la corporación anfitriona en el acto de ayer.

Siguió el dirigente tinerfeño con su alocución: "Lo que ha conseguido este equipo humano, los jugadores, los técnicos y el club es vincularse a la afición y fijar claramente un objetivo, que es el ascenso la próxima temporada. Y eso es lo que les pide la Isla. Cuando el domingo los recibieron en el Aeropuerto de Los Rodeos fueron impresionantes los cánticos de "Somos de Primera" porque realmente lo somos. Ustedes son un equipo de Primera, la Isla lo es también y ese objetivo lo vamos a conseguir el año que viene", vaticinó Carlos Alonso.

Por su parte, la consejera insular de Deportes, Cristo Pérez, quien al igual que su presidente presenció el sábado el choque del Coliseum Alfonso Pérez, se refirió a los jugadores, a los que ve como "un referente para miles de niños que juegan al fútbol". "Ellos están viendo lo que están sintiendo ustedes ahora", continuó, "y la Isla ha depositado muchas ilusiones en ustedes". Asimismo, hizo alusión al respaldo de la afición en el viaje a Madrid. Para Cristo Pérez "fue emocionante ver tanta gente de Tenerife allí". "Hemos vibrado con el equipo y aunque ahora estamos un poco mal, tenemos que seguir adelante", recomendó la consejera nacionalista.

Antes de que Carlos Alonso cerrara el breve acto de ayer, el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, se dirigió a los presentes para, en primer lugar, agradecer el gesto a la máxima institución de la Isla. "Quizás el Tenerife no existiría hoy en día sin la colaboración que ha recibido siempre del Cabildo y agradecemos que nos hayan recibido. Nosotros estamos en deuda con la Isla", indicó el dirigente palmero. También recordó lo que le había expresado a la plantilla blanquiazul tras el partido del sábado: "Toca levantarse y darle ilusión a nuestra afición, que nos considera un equipo de Primera. En fútbol nadie puede exigir un ascenso, pero sí crear la ilusión a la afición, a Tenerife y seguro que todos vamos a estar en la próxima liga. Estamos agradecidos por lo que se ha generado y por el trabajo que han realizado".