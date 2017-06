Ecclestone apuesta por Alonso para Ferrari

Flavio Briatore, exrepresentante y amigo de Fernando Alonso, concedió una entrevista junto a Berni Ecclestone, exjefe de Fórmula 1. En un momento de la conversación se les pregunta a quién debería fichar Ferrari si Raikkonen no renueva. Raikkonen es uno de los pilotos más veteranos de la competición y cada año surgen rumores sobre su posible retirada.

El italiano Briatore apuesta, firmemente, por Alonso. Ecclestone también está de acuerdo con el italiano y afirma que el piloto español es "uno de los mejores pilotos que yo he conocido en la Fórmula 1".



Futuro de Alonso

El piloto español sigue inmerso en un proyecto que no termina de dar frutos: "La F1 es muy difícil, por el momento hemos visto que Honda no son buenos, quizás si empiezan con otro equipo...ahora mismo el proyecto no tiene éxito", sentencia Briatore.

El futuro de Alonso es una incógnita en estos momentos. El piloto declara que "hay algunos movimientos ahí fuera". Esta temporada habrá cambios en la parrilla y el asturiano quiere aprovechar este momento para mejorar su situación: "Estoy seguro de que ganaré y seré feliz", afirma el asturiano.