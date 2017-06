El club empieza a mover las piezas para conformar su nueva plantilla

La secretaría técnica del CD Tenerife comenzó ayer a hablar con los jugadores de su actual plantilla para comunicar las intenciones del club en relación con ellos para la próxima campaña. La sede de la entidad, ubicada en el estadio Heliodoro, recibió ayer la visita de varios futbolistas, que conocieron de boca de Alfonso Serrano cuáles son los planes de la entidad acerca de ellos.

Si no hay sorpresas de última hora, futbolistas como Falcón, Edu Oriol o los cedidos Jouini y Rachid no seguirán en el plantel blanquiazul la próxima temporada, lo mismo que parece que ocurrirá con Amath, al que se le cumple el 30 de junio el período de cesión y tendrá que regresar al Atlético de Madrid. No obstante, el Tenerife no arrojará la toalla y tratará de convencer al club colchonero para que permita al senegalés seguir al menos una campaña más en la Isla.

El CD Tenerife ha solicitado también formalmente la cesión de Tayron para el curso venidero y será la UD Las Palmas, quien contando con la voluntad del futbolista, la que debe decidir acerca de ello. Otra de las aspiraciones de Serrano y Martí es conseguir la continuidad de Gaku Shibasaki. El japonés, según reveló ayer Miguel Concepción, ve con buenos ojos seguir de blanquiazul, si bien las ofertas que recibirá de clubes de superior categoría podrían terminar por disuadirle de seguir en el equipo isleño.

Continúan abiertas las negociaciones para intentar renovar a Aarón Ñíguez y Cristo González. La continuidad del alicantino está a punto de cerrarse, mientras que la del canterano sigue sin avanzar. De los que tienen contrato en vigor, Omar podría salir, e incluso algún futbolista más al que podrían tentar clubes de Primera.