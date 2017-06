Javi Beirán, "dentro de los plazos marcados desde un principio"

Javi Beirán empieza a ver la luz la final del túnel. Prácticamente seis meses después de la operación a la que fue sometido para subsanar la rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, el alero del Iberostar Tenerife enfila una de las partes finales de su recuperación. Todo, con el propósito de llegar en condiciones al inicio de la Liga endesa 2017/18, previsto, salvo cambio de planes en función del número de equipos participantes, para el primer fin de semana de octubre. "Estoy intentando llegar a tope al principio de temporada, para lo que quedan menos de dos meses", apuntó esta semana el canarista en la reunión informativa del campus que lleva su nombre y que tendrá lugar del 10 al 16 de julio en San Sebastián de La Gomera.

"Cuando arranque el Campus, el 10 de julio, habrán pasado siete meses desde la lesión, que son los plazos que se habían marcado desde un principio. Durante estas semanas estoy haciendo casi todos los ejercicios y fortaleciendo mucho, que es la idea para el verano. A partir de ahora, siempre tendré que entrenar un poco más las piernas con el fin de que no se debiliten", comenta Beirán, cuya presencia en los entrenamientos de la selección española previstos en San Fernando (Cádiz) para mediados de julio, parece un tanto más comprometida, toda vez que el exterior del cuadro aurinegro no está todavía en plenitud de condiciones. "Dentro de lo malo, las fechas han cuadrado lo suficientemente bien para poder jugar con los chicos en el Campus sin estar tan pendiente de la rodilla. Me encuentro casi perfecto y podré disfrutar con ellos los días que estemos en La Gomera", añade, sin embargo, el jugador del conjunto aurinegro, que intercala sus sesiones de recuperación entre Tenerife, Gran Canaria y Madrid.

Después de haber ejercido como jugador invitado en la edición de 2015, Beirán da este verano un paso al frente y toma como suyo el campus a celebrar en la Isla Colombina. "Estoy encantado de la respuesta de la gente. Desde que pusimos el anuncio del Campus, con 70 plazas, se llenaron enseguida, algo muy difícil con la gran oferta que existe hoy en día. Por ese motivo tuvimos que ampliar el cupo dos veces hasta cerrarlo en 110 inscritos a dos meses del comienzo. Nos gustaría, pero no podemos abarcar más porque ese era nuestro tope, lo cual dice mucho de la confianza que hay en el grupo de trabajo, en los monitores y en la organización", comenta el madrileño.

Más que baloncesto

"Muchos niños de los que han venido en años anteriores me han dicho que salieron encantados y que tenían muchas ganas de repetir, que no solo es un Campus de baloncesto sino que se disfruta de muchas otras actividades con las que nos lo pasamos genial", añadió al respecto.