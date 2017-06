Lauren, líder de principio a fin

El equipo formado por Lauren García y Samuel Martín, a bordo de su Porsche 997 GT3 2010, fue el vencedor de la vigesimosexta edición del Rally de Granadilla, prueba que se celebró durante dos jornadas en la que los líderes se anotaron el triunfo parcial en todos los tramos cronometrados. El podio se completó con la presencia de Airán Mejías y Ayoze García (Ford Escort WRC), segundos; mientras que Marco Lorenzo y Néstor Gómez (Mitsubishi Evo IX) acabaron en tercera posición. La carrera estuvo marcada por las condiciones climatológicas, calor por encima de los 40 grados centígrados, que llevaron a la organización a la suspensión de las dos pasadas al tramo de El Frontón-La Martela. En la categoría de Regularidad Sport se registraron los triunfos de Ricardo Alonso-Francisco Marín (BMW 2002 TI) en Super Sport; y Florentino Domínguez y Alejandro Hernández (BMW E21) en Sport.

La jornada se inició con el liderato de Lauren García y Samuel Martín -ganadores de los dos tramos de la jornada del viernes- y el piloto de Arico no dio tregua a sus rivales. Marcó el mejor tiempo en la primera pasada a la especial de Arico (5:25.1) y se puso ya casi con un minuto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Por detrás, Marco Lorenzo, Airán Mejías y Manuel Adán González mantenían una bonita pugna. Lorenzo hizo 5:42.9 y consolidó su segunda posición provisional; Mejías firmó 5:43.3 para colocarse a 2.1 del sureño; y González se fue a 5:46.9 situándose a 4.4 de la segunda plaza y 2.3 del tercero.

En La Cisnera-Granadilla, Lauren García fue el único participante en bajar de los 7 minutos (6:42.30) para prácticamente dejar sentenciado el rally. Por detrás, igualda máxima: Mejías (7:04.40), González (7:04.9) y Lorenzo (7:06.1). En la segunda pasada por Arico, el Porsche de Lauren García volvió a marcar el scratch (5:24.6), medio segundo más rápido que la vez anterior. Marco Lorenzo y Airán Mejías entraron en meta separados por dos décimas (5:40.6 y 5:40.8, respectivamente), mientras que una avería mecánica en su Mitsubishi dejaba fuera de competición a Manuel Adán González.

En ese momento, el comité organizador difundió una nota oficial por la que se suspendían las dos pasadas al tramo de El Frontón-La Martela por la alerta viegente por altas temperaturas. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona estableció un contacto directo con la Subdelegación del Gobierno desde el viernes, con un seguimiento especial al fenómeno meteorológico. Al no variar las condiciones, se decidió suspender los tramos 8 y 10 del rally.

La segunda pasada por La Cisnera-Granadilla alteró la clasificación. No en el primer puesto, porque Lauren García repitió triunfo parcial con 6:43.60, pero Airán Mejías superaba a Marco Lorenzo (7:01.30 por 7:04.5) y ascendía a la segunda plaza de la general con 2.6 de margen. Pero en la primera pasada de Atogo, Lorenzo se la devolvió (4:04.2 por 4:09.5) y recuperaba la posición tras un líder que marcaba un ritmo implacable (3:55.2) que hizo que su penalización de 1:00 por adelantarse en la salida -ya tenía 10 segundos de la jornada del viernes por la misma razón- rebajara su renta pero no peligrara su primer puesto. Se llegó al último tramo de competición con Lauren con 51.6 sobre Lorenzo y éste con 2.7 sobre Mejías. El ariquero no se relajó, pero tampoco arriesgó y acabó en Granadilla con 3:57.6 en Atogo. Airán Mejías sí que se empleó a fondo y sus 4:02.9 le llevaron a la segunda posición final al superar a Marco Lorenzo en 2.3 ya que éste se fue hasta 4:07.9 en el mítico tramo granadillero.