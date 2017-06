Germán Sánchez: "Ha sido una cachetada bien dada, un golpe bajo"

Como no podía ser de otra forma, la cara de los jugadores al abandonar el Coliseum Alfonso Pérez era un auténtico poema tras no haber logrado el ascenso. Así se vivió en las alocuciones en zona mixta de tres ellos, Dani Hernández, Germán Sánchez y Tayron del Pino. Una palabras cargadas de decepción y hasta congoja. Todos coinciden que lo de ayer fue un palo duro, pero a la vez se mostraron convencidos de que el año próximo el equipo será aún más fuerte.

Dani Hernández."Si hubiésemos hecho un gol ahora mismo lo estaremos celebrando, pero seguro que nos levantaremos más fuertes. Espero que cambien un poco este sistema porque jugarse en una liga tan larga en solo unos días no es bueno; los jugadores merecemos un mejor final de temporada. En la segunda parte ellos han ido a lo suyo y el árbitro solo ha dado cinco minutos. Cada uno juega sus armas y han sacado provecho cuando a mí me sacaron tarjeta en el minuto 37 por perder tiempo. Cuando te dan patadas, te insultan y además salen beneficiados, pues te duele perder. Desde luego que no es nuestro mejor momento, pero ojalá dentro de un año estemos en la situación que está ahora el Getafe. Somos un grupo muy fuerte, tenemos a mucha gente detrás, y nos levantaremos. Ojalá dentro de un año estemos en Primera. Quiero pedir disculpas a los que vinieron por no poder salir, agradecer a todos los que vinieron y los que nos han seguido todo el año; estamos superagradecidos a todos ellos".

Germán Sánchez. "Tengo pocas palabras que decir. Ha sido una cachetada bien dada, un golpe bajo? Poco que decir, poco que decir. El vestuario está bastante tocado y es normal porque tenemos mucho orgullo y porque veníamos a ganar, pero el rival ha sido superior y? Es evidente que entramos mal al partido y ese tercer gol nos afectó bastante aunque con otro más estábamos dentro. Ahora tengo muy pocas ganas de hacer ninguna lectura. Hemos hecho una temporada increíble y no nos merecíamos acabar así para nada. Ha sido un golpe duro para todos los que formamos la afición. Queremos agradecerles su apoyo y nos hemos dejado el alma por ellos, pero no ha sido posible. Dicen que el tiempo lo cura todo y toca levantarse, pero creo que tardará en cerrar esta cicatriz porque veníamos con todo. A la vez estamos muy orgullosos de este grupo".

Tayron del Pino. "Es un mal momento. Una de las señas principales de este equipo es si fiabilidad en la parte defensiva y estaba convencido de que sufrirían para hacernos un gol, pero lo hicieron y eso les dio moral, se vinieron arriba generando segundas jugadas y nosotros estuvimos tocados. Aún así logramos revertir la situación y generamos ocasiones, pero no pudo ser. Prefiero no hablar de lo que pasó, pero en los últimos 20 minutos fue una cosa de locos, con interrupciones y perjudicando al que quiere jugar; así todo era más fácil para ellos. El árbitro puede permitir las primeras acciones así, pero no el resto. Me quedó con la temporada enorme que ha hecho el grupo, estoy orgulloso de pertenecer a esta plantilla; esto nos ha dejado tocados pero no hundidos. El fútbol te quita, pero al final te da, y el Tenerife tiene que ir a buscar el ascenso el año que viene y seguro que se lo dará porque nos lo merecemos. Estoy orgulloso de estos jugadores, del cuerpo técnico y de una afición de 10 que se dejó todo cuando peor estaban las cosas. Mañana sale el sol y no queda otra que seguir. Ahora se valorará si seguir o no, tengo que escuchar a Las Palmas, pero aquí he estado muy feliz y cómodo, y además se me queda una espina clavada. Veremos lo que pasa".