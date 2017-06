Cruel adiós a un sueño

No pudo ser. El Tenerife despertó de su sueño en el Coliseum Alfonso Pérez aunque, eso sí, después de dar una lección de honestidad y compromiso sobre el terreno de juego. No consiguió el quinto ascenso a Primera de su historia pero se dejó la piel y el alma en la búsqueda del premio que buscaba para su hinchada. No estará entre los mejores pero seguirá siendo un club grande y seguro que tarde o temprano regresará a la que debe ser su categoría. Ahora no tiene más remedio que volver a la Isla, con la cabeza alta y con el pensamiento de que la próxima temporada le devolverá lo que se mereció ganarse en esta. Tuvo sus opciones pero la pelota no quiso entrar sino en una ocasión, insuficiente para neutralizar los tres goles de un Getafe que demostró su enorme potencial ofensivo cuando lo necesitó.

No sorprendió Martí en la elección de sus once hombres puesto que repitió el mismo grupo que afrontó de inicio los dos choques anteriores disputados en el Heliodoro Rodríguez López, ante el Cádiz y el propio Getafe. Sin embargo, su homólogo en el banquillo oponente sí que introdujo varias novedades en su formación. La más llamativa, la de Sergio Mora, fuera de combate en los últimos compromisos de su equipo. Bordalás también recuperó a Dani Pacheco y decidió apostar en esta ocasión por Chuli, además de tener que relevar al lesionado Juan Cala por Gorosito en el centro de la defensa.

Con el mejor ambiente posible de fondo, el esperado en un acontecimiento de este calado, puso el Tenerife el balón en juego y de esa primera posesión sacó su primer córner a favor. Y en la siguiente jugada Amath se quedó solo delante del portero pero el colegiado señaló incorrectamente fuera de juego. Era el mensaje de ambición que lanzaba el Tenerife en su puesta en escena. Sin embargo, el primer disparo a puerta correspondió a los de casa, a través de un lanzamiento de Chuli desde la frontal que se marchó alto (6').

Era la señal de que el cuadro azulón se había sacudido de ese empuje inicial de su adversario. Lo que confirmó Faurlín instantes después aprovechano un servicio de Molina tras un córner para inaugurar el marcador. Muy pronto había inclinado la eliminatoria a su favor el conjunto madrileño. Un golpe tan inesperado como contundente, del que se resintió poco después. Chuli se coló entre la zaga visitante y asistió a Pacheco en lo que supuso el 2-0. Dos jarros de agua fría en cuatro escasos minutos que dejaron de hielo a un Tenerife que no se imaginaba un tramo inicial de partido tan adverso.

Martí y el delegado Víctor Padrón saltaron del banquillo rápidamente para animar a los suyos y hacerles ver que ni mucho menos estaba tan cuesta arriba la empresa. Seguía faltando un gol para de nuevo cobrar ventaja. La animosa afición chicharrera secundó ese jaleo a los suyos y pronto la escuadra insular respondió a ello desde el césped. Vitolo encontró libre de marca a Shibasaki en la izquierda y este casi de primeras centró al área pequeña, donde Lozano había logrado anticiparse a su par y envió el tanto al fondo de las mallas.

Así las cosas, estaba ya cantado que el encuentro a partir de ese momento fuer de ida y vuelta. Pero era el Getafe el que más claro parecía tenerlo todo. Siguieron insistiendo con sus ofensivas, con las cuales continuaba haciendo daño, especialmente con Portillo entre líneas. Martí lo vio rápidamente y llamó a capítulo a sus dos mediocentros para corregir sus posiciones. Pero ni por esas. Molinero envió alta una volea tras un saque de esquinas, en lo que supuso un nuevo sobresalto para los canarios (26').

El ritmo del partido era trepidante, por lo que no era de extrañar que llegara otro gol. Así fue, el Molina encontró otra grieta en la zaga foránea y disparó a puerta. Dani rechazó y el balón cayó franco para que Pacheco situara de nuevo a los suyos provisionalmente en Primera. Tocaba remar de nuevo. Pero el desarrollo del choque no cambió antes del final del primer período.

El Tenerife debía mejorar mucho y tomar la iniciativa si no quería despertar antes de tiempo de su sueño. Sorprendentemente, Martí decidió prescindir de Shibasaki nada más reanudarse la contienda para dar entrada a Aarón. Quería el técnico balear más velocidad por banda. Cierto es que el mediano de los hermanos Ñíguez dio otro aire al ataque tinerfeñista. El equipo insular no tenía más remedio que llevar ahora la iniciativa pero no encontraba esa fluidez necesaria en la circulación del balón. E incluso seguía concediendo oportunidades a su rival, como un golpeo seco de Faurlín que obligó a Dani a emplearse a fondo. Martí seguía buscando soluciones y optó por introducir en el campo a Tayron. Y el grancanario la tuvo nada más ingresar en el terreno de juego. Fue a través de una volea desde la frontal del área que se le marchó ligeramente alta (62').

El Getafe había por ese entonces activado su modo "perder tiempo" y no había continuidad en el juego. Sergio Mora, que debió ver la roja por una salvaje entrada a Aarón, pudo sacar petróleo de una cabalgada en solitario que finalmente fue abortada por la retaguardia blanquiazul (70'). Los minutos se consumían y el Tenerife no hallaba la fórmula para batir una vez más a los azulones. Amath lo intentó de forma acrobática sin éxito en el minuto 72'. El Tenerife trató de volcarse sobre el marco local en el tramo definitivo del choque. El senegalés volvió a disponer de una nueva opción para marcar pero no acertó con su chilena (86'). Más clara aún la tuvo Aarón en un rechace en el que se llenó de balón al disparar (88'). En los cinco minutos de prolongación el Tenerife se vació y trató a la desesperada, con balones aéreos encontrar su objetivo pero le fue imposible y su sueño se consumió entre la multitud de getafenses que saltaron al campo a celebrar con su equipo el regreso a Primera.