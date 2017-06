Los bares se llenan... de desolación

Los aficionados blanquiazules siguen el partido de play off entre el Getafe CF y el CD Tenerife

Minuto 37 de la primera parte. Pacheco bate por tercera vez la portería defendida por Dani Hernández. El Getafe celebra el gol en la pantalla. Los corazones de miles de aficionados blanquiazules se congelan por un segundo. A partir de ahí, la desesperación se instala en los rostros de los hinchas isleños que ayer decidieron seguir el Getafe-CD Tenerife en alguna de las cientos de pantallas instaladas en los bares de toda la Isla.

Y es que el tercer gol del Getafe marcó un antes y un después en el ambiente de los bares que decidieron ofrecer a sus clientes, entre aperitivos, refrescos, cervezas y tapas, el último partido del play off de ascenso a Primera División. Como si de una premonición se tratase, la algarabía de los primeros minutos se tornó en un silencio gris que solo rompía de cuando en cuando algún resoplido o un grito de rabia.

A miles de kilómetros de Getafe, los birrias blanquiazules, como si estuviesen metidos en un tío vivo de emociones, no tardaron en reaccionar. "Hace falta un milagro". Esa idea pasó por la mente de los aficionados, que hacían fuerzas para que les llegaran a los ayer jugadores vestidos de rosa y negro.

El corazón de los blanquiazules subió y bajó de pulsaciones con el paso de los minutos. Había quién se mordía las uñas, quién hacía alguna que otra mueca y quién se refrescaba con una cervecita como válvula de escape. Lozano y Amath generaron algunos gritos y que muchos de los espectadores-seguidores se levantaran de sus asientos. Pero la teletrasportación todavía no genera acción-reacción. Y, por mucho que empujaran desde la distancia, no había manera de batir a Guaita.

También , como es lógico, hubo debate sobre los cambios. ¿Tenía que haber entrado Alberto? ¿Por qué quitó a Gaku? Prieto Iglesias, más casero que La Casera, miedoso y parcial, también se llevó algún improperio. No era para menos. Para enmarcar su actuación... si eres aficionado o socio del Getafe.

Y llegó el final. Caras serias, alguna lágrima en los jugadores de Martí y esperpéntico final en un Coliseum que en parte parecía que estaba poblado por una caterva de trogloditas ante la ignorancia de quiénes deberían garantizar la seguridad de los espectadores. El Tenerife cayó por un gol, pero el sentimiento sigue intacto o, más aún, reforzado por el traspié, por la pérdida de un ascenso en el que había puesto mucha ilusión.

Con el calor en el ambiente dando una tregua, la afición quedó aplatanada, plana. No hubo reacción más allá del dolor por escaparse una ilusión, un horizonte que nadie divisaba pero que jugadores y cuerpo técnico lo fueron desvelando.

Se hizo un silencio en muchos puntos de la Isla. Porque estaba todo preparado para un estallido blanquiazul. La confianza era total, pero el fútbol, una vez más, se apropió de aquella famosa frase de Kipling en su poema If (Si): Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera... Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, y -lo que es más-: ¡serás un Hombre, hijo mío!

Jóvenes y no tan jóvenes; niños y mayores. La comunión con el Tenerife se hizo fuerte ante la adversidad. Acabó la temporada 16/17 y no con el premio Gordo. Pero eso ya es historia. Toca, aunque duela, levantarse, cargarse de optimismo por volver a vivir un estado de ánimo como el de las últimas semanas. El fútbol te da lo que te quita. Los que ayer sufrieron ante las pantallas o por internet que sepan que el CD Tenerife lo va a volver a intentar. Tirando de tópicos, el Tenerife es más que un sentimiento y no va morir por una noche en Getafe.