Un vestuario sin fisuras

Los jugadores blanquiazules se han conjurado para formar un grupo inquebrantable, sin fisuras. No tendrán que variar en nada porque la unión y armonía que ha existido esta temporada en el vestuario del Tenerife ha sido total. Pero especialmente en estos play off se ha podido comprobar ese compañerismo y solidaridad entre los futbolistas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Porque todos se han vaciado y no han dudado en acudir a hacer la cobertura a un compañero, así como los suplentes tampoco han dejado de alentar desde el banquillo o la grada a los que les ha tocado jugar. Este Tenerife es una piña y así siempre es mucho más fácil.