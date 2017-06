Play off Getafe CF - CD Tenerife | La afición blanquiazul se implica hasta el final a pesar de la derrota

La afición blanquiazul no perdió la fe en ningún momento. A pesar de que el reloj había iniciado la cuenta atrás con los cinco minutos de prolongación marcados por el colegiado Eduardo Prieto Iglesias, niños y adultos no cesaron de animar desde las terrazas de la Isla al CD Tenerife en su partido contra el Getafe CF.



Aplausos, cánticos de "Sí se puede", y muy metidos en las acciones del partido. Ni los camareros podían evitar demostrar sus nervios. No solo la plantilla de Martí se ha dejado cuerpo y alma para luchar por el ascenso. Los aficionados han sido un gran apoyo para los jugadores, tal y como el técnico y la plantilla han recalcado en los últimos días.



La noche de este sábado 24 de junio finalizó el sueño para los seguidores y el propio club, pero solo para la temporada 2017/18. El CD Tenerife ha vuelto con fuerza y quiere ascender. El próximo curso promete dejar grandes momentos y retomar de nuevo el sueño de jugar en la élite del fútbol español. ¡Arriba 'Tete'!





Muchas gracias a tod@s por su eterno y fiel apoyo pic.twitter.com/F0webu95zy — CD Tenerife (@CDTOficial) 24 de junio de 2017