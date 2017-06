Gracias por hacernos soñar

El Club Deportivo Tenerife se ha quedado a un paso de firmar el retorno a la máxima categoría del fútbol español al caer derrotado por 3 a 1 ante el Getafe en Madrid, tras una travesía de siete temporadas en la que, incluso, ha tenido que pasar dos campañas en la Segunda División B.



El resultado del partido definitivo de la eliminatoria en el Coliseum Alfonso Pérez ha privado a los canarios de firmar su quinto ascenso a Primera División, categoría que perdieron en la última jornada de la temporada 2009/2010.



Después de un periodo en el que la inestabilidad deportiva se tradujo en cuatro cambios de categoría entre 2009 y 2013, con dos ascensos y dos descensos, el CD Tenerife se afianzó durante tres campañas consecutivas en Segunda División, aunque más pendiente de la zona baja que de los puestos de privilegio, antes de afrontar la actual temporada, en la que ha estado más de la mitad de la competición en puestos de promoción.



En la campaña 2008/2009, con José Luis Oltra en el banquillo insular, el equipo tinerfeño logró retornar a Primera División tras siete años consecutivos en la segunda categoría del fútbol español.



El CD Tenerife mantuvo el bloque que logró ascender para competir en la máxima categoría, pero fue insuficiente como para lograr la permanencia y descendió en la última jornada en Mestalla.



La aventura en Primera División duró solamente un año, José Luis Oltra fue señalado como responsable del descenso y el presidente del club, Miguel Concepción, tomó la determinación de no renovar al entrenador.



La entidad volvió a confiar en Santiago Llorente en la dirección deportiva y contrató al técnico Gonzalo Arconada para que liderara un proyecto que retornara esa misma temporada a Primera División.



Sin embargo, no fue el año del CD Tenerife y el entrenador vasco fue despedido tras perder los primeros cinco partidos oficiales.



Juan Carlos Mandía, Antonio Tapia y David Amaral, además del interino Alfredo Merino, fueron los nombres de los otros tres entrenadores que pasaron esa temporada por el banquillo insular y que no pudieron evitar, en una temporada pensada para ascender, que el equipo cayera en Segunda División B 24 años después.



Pedro Cordero fue el encargado de una remodelación completa de la plantilla tinerfeñista, adaptándola a las condiciones económicas de la categoría, que lograra el ascenso a Segunda División.



En otro año inestable en el banquillo, con tres entrenadores distintos, el CD Tenerife terminó la temporada regular segundo clasificado, superó en la promoción al Badalona y al Linense, pero quedó apeado en la tercera y definitiva eliminatoria ante la Ponferradina.



Tras no conseguir el objetivo, Pedro Cordero no fue renovado como director deportivo y se le otorgó la responsabilidad a un hombre de la casa, Quique Medina, que tenía el reto de hacer un equipo con el mismo objetivo pero con más restricciones económicas.



Con Álvaro Cervera de entrenador, el CD Tenerife logró acabar la Liga primer clasificado y, por lo tanto, poder optar al ascenso a Segunda por el camino corto, en una temporada de incertidumbres económicas en la que el club llegó a estar en una situación preconcursal.



Tras una temporada en la categoría de plata en la que el equipo llegó a soñar con el ascenso, la entidad volvió a cambiar de rumbo en su dirección deportiva y Alfonso Serrano llegó a la secretaría técnica de la entidad, para formar un tándem con Álvaro Cervera.



Sin embargo, los resultados no acompañaron al equipo insular y el técnico fue sustituido por Raúl Agné, quien tuvo que esperar hasta las últimas jornadas para cerrar la permanencia.



En la temporada pasada siguió el técnico aragonés, hasta que el CD Tenerife tomó la decisión de destituirlo y darle la oportunidad a un inexperto José Luis Martí, en su primera experiencia en un banquillo.



Tras conseguir la permanencia de manera holgada en la campaña 2015/2016 y empezar mal el actual curso, el equipo canario fue subiendo escalones poco a poco en la clasificación y se afianzó, a partir del ecuador de la competición, en los puestos de promoción de ascenso, superó al Cádiz en las semifinales y, a pesar de haber ganado en el encuentro de ida, esta noche no pudo frenar la remontada del Getafe.