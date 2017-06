Madrugó ayer más que nadie en el CD Tenerife José Luis Martí. Lo hizo para comparecer ante los medios en su última rueda de prensa previa a un partido. Presencia pública anterior al entrenamiento, una práctica (la única con cierta intensidad antes del choque de esta noche) que el técnico mallorquín no necesitaba para poner la mano en el fuego por los suyos. Convencimiento pleno en unos jugadores que, según el preparador, "con lo que hay en juego, con lo que han soñado y peleado por esto, van a dar todo lo que les quede y un poco más".

Situación nueva. "Como entrenador sí lo es, pero gracias a Dios como jugador he vivido muchísimas cosas como estas. Más o menos son las mismas sensaciones aunque con mayor responsabilidad si cabe como técnico al tener que decidir qué 11 pongo y qué planteamiento hago. Pero a la vez sé que los jugadores van a rendir a su nivel y así tendrán posibilidad de lograr el objetivo".

El Getafe. "Espero un Getafe intenso y agresivo durante los 90 minutos, con la necesidad de hacer el gol, y si es posible pronto para manejar la situación, mejor; pero sin desesperarse porque solo tiene que hacer uno y manejará el partido sin volverse loco. Nosotros debemos entrar bien al encuentro, tratar de jugar en esos primeros minutos en campo contrario: ser fieles a nuestro estilo, buscando la portería rival porque marcar nos pondría las cosas más fáciles. No sería definitivo porque en este tipo de eliminatoria puede pasar cualquier cosa y tendremos que estar preparados para todo tipo de circunstancia".

La vuelta de Pacheco. "Ellos tienen muchas alternativas y él es un jugador interesantísimo que le puede dar mucha más asociación de juego, pero debemos estar preparados para el que salga y su planteamiento en cualquier momento".

Un gol de entrada. "Ni haciéndolo en el minuto 80 tampoco sería definitivo. Tenemos experiencias con equipos grandes, donde han ocurrido cosas inverosímiles con lo que hasta el árbitro pite nunca vamos a estar relajados; pero tampoco tirar la toalla si el resultado es adverso, algo en lo que no pensamos".

Antecedentes este año. "Cada partido es diferente y más en esta situación, cuando a uno de los equipos no le cabe otra cosa que ir a por la victoria. Pero también a nosotros solo nos sirve el defender lo más lejos de nuestra portería y aprovechar todas nuestras oportunidades".

El once y el dibujo. "No creo que haya infinidad de cambios en el once inicial. En cuanto al dibujo podemos emplear las dos posibilidades porque tenemos tiempo, bien con dos mediocentros o también con Aitor por delante. Son más de 90 minutos y contando la posibilidad de que haya una prórroga. Debemos saber que tenemos gente que desde el banquillo nos puede resolver y marcar las diferencias con todo el cansancio de estos tres partidos".

Mejoría de Suso. "Es un ejemplo de que tenemos muchas vertientes en función del momento de forma de cada uno. Y ahora Suso ha recobrado su velocidad y su uno contra uno. Es gente que hay que darle refresco porque cuando uno está bien de cabeza y se siente bien, al final rinde mejor".

La tranquilidad de Shibasaki. "Gaku es de ese tipo de futbolista capaz de parar el partido en un momento determinado, darle la pausa y leer bien el juego. El otro día, al acabar la prórroga, estaba bastante cansado y tenía alguna que otra molestia, pero tengo tanta confianza en que con lo que nos jugamos y lo que sienten estos jugadores, nada le impedirá a ninguno estar al máximo".

Día largo. "Cuanto antes se juegue mejor porque hay menos tiempo de espera, pero debemos afrontarlo con tranquilidad, dándole normalidad a todo y que los chicos estén lo más distraídos posibles, que tengan la rutina habitual de todos los días para no tener que cambiar nada. Evidentemente todo se hace más largo porque estás deseando que llegue ese momento de que el árbitro pite el inicio? y espero que también el final".