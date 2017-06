Ángel Torres indigna a la afición

Y antes de la final, un incendio. El que generó Ángel Torres, presidente del Getafe, con unas declaraciones en la víspera del gran partido. Dijo el dirigente azulón que "tenía que haber puesto las entradas más caras para que viniera menos gente desde Tenerife". En una entrevista a El larguero de la SER, el mandatario madrileño salió al paso de las quejas emitidas por los seguidores del representativo, que consideran abusivas las tarifas -entre 40 y 80 euros- que han tenido que sufragar para estar presentes esta noche en el Coliseum. Y aún así, se han agotado las 1.500 entradas que los anfitriones cedieron a la feligresía insular.

"Para nosotros no es caro. A nosotros nos las pusieron a 35 euros más el viaje. La taquilla es para la afición del Getafe. Y llegué a un acuerdo con el presidente del Tenerife de cambiarnos 150 y no tenía intención de vender ninguna, pero dada la amistad que nos une y por respeto a él, me pidió que le diera mil y pico y se las di", dijo Torres.

Para el presidente de los getafenses, 40 euros "por una final no es caro, pero las entradas no es obligatorio comprarlas". "Lo que no puede ser es que se coja la entrada barata, luego se revenda y todo el mundo haga negocio menos el club. Para eso se las regalo a mi afición que ha estado todo el año apoyando y se lo merece", fue otro de sus mensajes. "No hemos pretendido ni especular ni hacer negocio y yo lo que quiero es que el Coliseum esté lleno con la afición del Getafe", confesó Torres.

La afición azulona, consciente de la importancia del choque, responderá como en las grandes ocasiones y rebosará el Coliseum. Para que el estadio luzca una de sus mejores galas, el Getafe ha regalado una entrada de acompañante por abonado.

No obstante, lo que más indignó de las declaraciones de Torres fue que diese a entender que a los aficionados canarios les resulta barato desplazarse a la Península. "Ellos solo tienen que pagar el 50 por ciento, y les doy las entradas que quieran", apuntó respecto al descuento para residentes. Aún así, los precios de los viajes a Madrid han sido un auténtico lastre para los seguidores del representativo, que han tenido que abonar hasta 290 euros por el trayecto de ida y vuelta, dada la altísima demanda que ha habido durante estos días.

Sobre la eliminatoria, Torres dijo que el Tenerife parte con ventaja después de lo ocurrido el pasado miércoles en el Rodríguez López. "Intentaremos remontar. Y si no lo conseguimos, pues lo reintentaremos la próxima temporada", sugirió el presidente local, cuyas controvertidas palabras hallaron ayer la inmediata respuesta de los aficionados isleños (a través de las redes sociales) y también de algunas autoridades locales en distintos medios de comunicación.

En relación a la misma polémica, su homólogo en el Tenerife prefiere "pasar página y hablar solo del partido". Eso sí, Miguel Concepción remarcó que intentó llegar a un acuerdo con el Getafe por los precios de las entradas. Y no resultó posible. "Nos dieron 1.500 localidades a 40, 70 y 80 euros. Creo que son caras, pero Ángel Torres dice que no, que son baratas", cerró.