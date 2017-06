Fútbol sin barreras

El fútbol no entiende de fronteras ni tampoco de barreras. Rubén Mesa es un aficionado invidente que se convierte estos días en el mejor ejemplo de que el tinerfeñismo es universal. Aunque no puede ver los partidos, los siente como el que más. Y ya ha decidido que viajará hoy mismo hasta Getafe para estar mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. Su manera de seguir los partidos del representativo es tan singular como entusiasta. "Me pongo la radio y en el estadio me pongo cerca de mis amigos para que me vayan contando cómo va el partido", apunta. Hoy, irá en avión con su padre para vivir juntos la posible fiesta de este sábado.

"Me pongo siempre cerca de alguien que me relate lo que pasa. Los amigos me comentan las jugadas, que cuando hay mucho ruido me pierdo: los saques de banda, los córners... Y con lo que sé y me dicen, hasta analizo al equipo tácticamente. De tanto fútbol que he escuchado, voy aprendiendo. Pero criticar a Martí nunca, que nos va a llevar a Primera", bromea Rubén, que está convencido de que desenlace de mañana será feliz.

"Cada uno tiene su equipo en su mente. Y yo tengo el mío", señala este periodista titulado, que ha construido un auténtico ejemplo de perseverancia y tesón. Su pasión, dice, es ejercer en la radio, que le guía como compañera y amiga. "Fue mi padre quien me llevó por primera vez al Heliodoro y me transmitió su pasión por el equipo. Además, también desde muy pequeño tengo una gran devoción por los programas de radio, que me viene por Juan Carlos Castañeda. Yo lo escuchaba desde pequeño y un día hasta lo visité con mi padrino y mi madre. Poco a poco, uno va viendo y escuchando fútbol... y se va entusiasmando", expone Rubén.

Su relación con el deporte rey viene desde muy niño, cuando incluso jugaba. "Con nueve o diez años sí, en uno de los campos de El Mundialito... hasta que aparece la enfermedad. Es una degeneración de la retina. Voy perdiendo poco a poco el campo de visión, y ya hago vida de ciego total. Veo un poquito pero no hay opción de recuperar la vista. Es ley de vida, y lo acepto", cuenta.

Desde el optimismo que le caracteriza, explica que ha salido adelante con fuerza y pasión, entregado a aquello que más le gusta. "Al principio fue duro pero era muy pequeño y no entendía mucho lo que me estaba pasando", dice. Ya entonces era blanquiazul. Hasta la médula. "Siempre fui y he sido del Tenerife. Lo que ha cambiado es que ahora escucho más la radio", apunta.

Puesto a analizar lo que mañana se dilucida en el Coliseum, asegura Rubén que "es una eliminatoria muy disputada, con dos entrenadores muy tácticos como son Martí y Bordalás". "Al Getafe le gusta encerrarse y da muchas patadas, pero veremos qué pasa el sábado. Hasta puede haber prórroga, que espero que no. Lo que parece claro es que los dos clubes se juegan la temporada en 90 minutos y van a pesar las piernas, los nervios, la responsabilidad...", es su particular diagnosis. Ahora bien, pase lo que pase le está agradecido a los jugadores blanquiazules.

"Yo con el Tenerife he disfrutado muchísimo y también lo paso mal. Por ejemplo en el final contra el Cádiz, que pensé que nos podían marcar. Mientras no haya prórroga, yo contento", dice entre risas. En cuanto a lo que se avecina en tan solo 24 horas, remarca que "lo del sábado va a ser lo máximo". "Me haría muchísima ilusión que el Tenerife subiera y volver al Heliodoro, pero ya con partidos de Primera División. Celebrar el ascenso puede ser una experiencia increíble para mí, que tanto he querido y quiero a mi equipo".