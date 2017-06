El ascenso bien vale unas legañas

La lógica descarga de adrenalina que lleva aparejado un partido de la trascendencia como el disputado el miércoles por el CD Tenerife lleva consigo una excitación en el futbolista. Y eso fue lo que precisamente le ocurrió el miércoles por la noche a la plantilla blanquiazul. "Muchísimo sueño y cansancio", reconocía Suso sobre su estado tras el entrenamiento llevado a cabo ayer en El Mundialito. Un Suso que de hecho comparecía en sala de prensa en medio de un par de bostezos. La imagen fue solo un ejemplo más del sentir general de todos los componentes del plantel isleño, a medio camino entre la alegría por la victoria y el déficit de sueño.

"Te acuestas muy tarde porque no puedes dormirte y ya hoy [por ayer] tuvimos que volver muy temprano para recuperar", apuntaba el propio Suso sobre una sesión de trabajo que, pese a ser extremadamente suave para los titulares el miércoles, no evitó el madrugón de una plantilla que se había dejado el alma solo unas horas antes para enfilar el camino hacia la Primera División. "Estoy un poquito dormido y un poco cansado, y en general todo lo estamos, pero a la vez con ilusión de que en nada se afronta el segundo partido, por lo que hay que recuperar para llegar de la mejor manera posible", apuntaba solo unos minutos antes Germán. Una idea con la que también coincidió el capitán. "Si queremos llegar al sábado en las mejores condiciones debemos olvidarnos de este cansancio. Puede más la ilusión que el cansancio, pero toca descansar todo lo que se pueda", dijo el de Taco.

Y entre la recuperación precisa y la enésima dosis de ilusión, en el vestuario blanquiazul confían ciegamente en dar continuidad al despliegue físico mostrado en los dos últimos encuentros. "Queremos mostrar la misma intensidad", asevera Germán, para el que el secreto es una pócima compuesta por "orgullo, solidaridad y sacrificio" y combatir así "la intensidad y el ritmo que van a meter para que lo pasemos mal". En este esfuerzo volverá a participar Suso, que aboga por "la misma tranquilidad y normalidad que la mostrada ante el Cádiz".

Sin obsesión por marcar

Sin prisa pero sin pausa, en el CD Tenerife también expresan su confianza en perforar mañana la portería de Guaita y acercarse todavía más a su sueño. "No debemos obsesionarnos con marcar, pero creo que estamos capacitados para ganar en cualquier sitio y contra cualquier rival. Por eso no solo vamos a defender el resultado, sino que queremos ganar. Vamos con el convencimiento de que hacerlo", argumenta Germán. Mientras, Suso prevé toparse "con el mismo Getafe del duelo de la segunda vuelta, un equipo muy aguerrido que saldrá a ponerse por delante, sabiendo que con el 1-0 pasan". "Pero debemos pensar más en nosotros para hacer el mismo trabajo del primer partido e intentar meter gol. Sería importantísimo ponernos por delante porque tendrían que hacernos tres goles y eso a este equipo es muy complicado, aunque en el fútbol puede pasar de todo", añade el interior tinerfeño.

Tomando como referencia lo que le sucedió al Cádiz hace apenas cinco días, los blanquiazules viajan hoy con la lección aprendida de cuáles pueden encontrar en el Coliseum getafense. "Será otra historia", comenta Germán, que no centra todo el cuidado en el más que presumible regreso (tras cumplir sanción) al 11 inicial de Dani Pacheco. "Son un equipo de tres cuartos hacia arriba muy peligroso y con la mínima te hacen un gol, por lo que debemos estar bien arropados y no pendientes de un solo jugador o dos", comenta el central andaluz. Seguro que sin las legañas de ayer, la plantilla del CD Tenerife volverá a vaciarse mañana para no tener que frotarse los ojos y ver la Primera como una realidad.