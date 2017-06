"El ascenso sería el no va más"

A última hora de la noche, Miguel Concepción estaba ayer "tranquilo y contento". Le había dejado satisfecho el comportamiento de sus jugadores contra el Getafe y tenía la vista puesta en la final de mañana contra el Getafe. "No tengo nervios", apuntó en El larguero de la SER. "Sí los pasé contra el Cádiz, pero en esta eliminatoria no. Vamos a intentar hacer un partido con toda la intensidad posible y lograr el objetivo", sentenció.

Además, incidió en la respuesta impresionante de la afición insular. "Vamos a estar arropados por una cantidad de aficionados muy importante", respondió. Eso sí, pese al precio fijado para las entradas (entre 40 y 80 euros). "Yo le dije a Ángel Torres que nos parecía caro, pero respeto su decisión. Me une una buena amistad con él, y sé también que el aforo del Coliseum es bastante limitado y él ha regalado una invitación a todos los abonados", comentó.

"Le quedaban pocas butacas libres y me transmite que los precios a él le parecen asequibles. Por eso no va a haber ningún cisma. Yo sí le expliqué que a nuestra gente se le encarece todo por los traslados y hoteles, pero eso ya quedó así", añadió el empresario palmero, que se explicó con profusión. "Yo le pedí 1.500 entradas, y nos las dejó a 40, 70 y 80 euros. Me parece caro, pero ahora ya solo pensamos en el partido y no en el precio de las entradas", razonó.

Concepción vive un momento feliz. "No vivimos tanta ilusión desde aquella fecha famosa de 2009, cuando logramos subir. La gente está convencida de que vamos a lograr el ascenso y por la calle se ve un entusiasmo tremendo. Lo bueno es que estamos todos en sintonía. Es algo que no imaginábamos a principios de temporada. Nuestro proyecto, al menos el que yo prometí, era por luchar por los puestos altos y empezamos mal. Hasta tocamos el descenso", recordó el presidente.

Gaku Shibasaki

Por otro lado, habló de Gaku y de su importancia en la fase de ascenso. "Es una incorporación que nos costó mucho esfuerzo. Hicimos un gran trabajo por su adaptación y demostramos que no estábamos equivocados con él. Aunque parezca que no, el fichaje de Gaku ha sido importante para la Liga. Es un futbolista que en Japón se ha situado ya en una primera posición mediática", dijo Concepción.

Para acabar, reveló que tiene varios fichajes atados para el curso 2017/18. "Nosotros tenemos contactos avanzados con varios futbolistas y algunos jugadores ya cerca de incorporarse, que son polivalentes y servirían para Primera o Segunda", dijo. "Y Martí, con el que acertamos, también seguirá", cerró.

De la elección como técnico del profesional balear, aseguró que era una decisión llena de incertidumbres. "Sabíamos de su carisma y cualidades, pero era un riesgo porque no tenía experiencia como entrenador", apuntó.

Para Concepción, "el ascenso a Primera División sería el no va más, y además supondría tener dos fiestas del fútbol canario en Primera División". "En una economía como la insular, indiscutiblemente el cambio de categoría sería una excelente noticia para comercios, hoteles y muchos otros negocios", verbalizó el dirigente palmero, que hoy se desplaza con rumbo a Madrid. Mañana lo hará Carlos Alonso, presidente del Cabildo, así como otras autoridades que acompañarán al equipo en Getafe.