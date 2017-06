Lección de entrega y compromiso

Play off, finales, ida: CD Tenerife - Getafe CF

El sueño del ascenso se acerca un paso más pero aún queda un último asalto que promete sangre, mucho sudor y lágrimas, que el Tenerife tratará por todos los medios de que sean de alegría. Jorge Sáenz eligió el mejor día para estrenarse como goleador en el primer equipo del representativo. El tanto del lagunero permite a los suyos viajar a Madrid con una ventaja modesta pero esperanzadora. Sobre todo después de la imagen ofrecida y las sensaciones transmitidas a una multitudinaria afición que volvió a responder con la grandeza que siempre le ha caracterizado. ElTenerife fue superior al Getafe en actitud y fútbol, hasta que las fuerzas ya no le dieron para más.

Los mismos once hombres que afrontaron de inicio el choque del pasado domingo ante el Cádiz conformaron el grupo elegido por José Luis Martí para encarar este primer combate del duelo final por alcanzar la gloria. Tampoco hubo grandes novedades en la formación titular de Bordalás, quien finalmente no pudo contar con Dani Pacheco, al no retirarle la tarjeta roja que le señalaron en el anterior encuentro.

El Tenerife salió decidido a cercar la portería rival. Y en el primer minuto pudo ya inaugurar el marcador si el colegiado no llega a tragarse un claro penalti de Juan Cala a Amath. La presión del Getafe no alcanzaba los niveles de eficacia de la del Cádiz, lo que provocaba que los de casa se hicieran desde el inicio con el control del balón. Alentados por su numerosa y animada hinchada, los insulares iban ganando terreno hasta que un contragolpe de los madrileños les recordó que no debían tampoco volcarse a lo loco sobre su rival y desproteger su portería. Fue en un robo de Portillo a Jorge que concluyó con un centro a Molina, quien cabeceó alto (12').

Por la intensidad que se apreciaba en las acciones de los canarios no parecía que hubieran disputado un choque de 120 minutos tres días antes. Entregados desde el primero al último y coordinados en la contención, la pelota era suya casi todo el tiempo. Sin embargo, no lograban elaborar una jugada que acabara en ocasión de gol. Hasta que Suso se sacó un regate marca de la casa para dejar atrás a Molinero y provocar un saque de esquina que proporcionaría a los suyos un motivo más para seguir creyendo en sus posibilidades y para acercar el sueño chicharrero a la realidad. Gaku Shibasaki centró desde el banderín y Jorge, entrando desde atrás, cabeceó abajo sin que Guaita pudiera hacer nada por evitar el gol. Era el fruto de la insistencia y fe del cuadro isleño, pero también un merecido premio para el canterano al final de la temporada de su consagración.

El golpe dejó algó aturdido al grupo de Bordalás, de lo cual se intentó aprovechar Amath, de nuevo un incordio para la zaga rival. El senegalés peleó para ganar el balón y trató de colocarla en la escuadra desde el vértice del área, aunque sin éxito (23'). El Tenerife no cedía el dominio pero el Getafe, dotado de gran oficio, contenía bien las acometidas de sus. En el tramo final del primer tiempo, los visitantes vieron una señal de cansancio en sus oponentes y adelantaron sus líneas. Con ello corrían el peligro de que los veloces delanteros tinerfeñistas pudieran contraatacar. De hecho así ocurrió en una ocasión, en la que Amath terminó cediendo a Lozano y este optó por disparar de lejos. Y lo hizo mal (41').

El Getafe salió más enchufado que los del Heliodoro en la segunda mitad. Comenzaban a notarse síntomas de desgaste en las huestes de Martí y así era lógico que la iniciativa en el juego fuera de los azulones. El Tenerife no tuvo más remedio que aceptar el rol que le tocaba interpretar ahora. Y no era otro que el de contener y tratar de salir al contragolpe. Suso volvió a embestir por el costado derecho y originó con su centro al área que el balón le quedara franco para el golpeo de Shibasaki, quien no acertó con su objetivo (59'). Más tarde sería Lozano el que, en jugada personal, desperdiciaría otra oportunidad al atajar Guaita su remate (61').

La escuadra blanquiazul llegó muy justa de energías al tramo final del envite. Se percibía en las acciones individuales de cada uno de sus jugadores. Incluso, casi sin querer renunciaban a ampliar su renta. Y el propio Martí lanzaba un mensaje de conformismo desde su banquillo a través de los cambios que realizaba. Alberto sustituía a Amath para afianzar el centro del campo. Y posteriormente Suso y Shibasaki dejaban su lugar en el campo a Omar y Aarón. Los últimos minutos del choque parecieron un suplicio para los agotados futbolistas del Tenerife, quienes aguantaron hasta el final sin desfallecer gracias al empuje de su afición. Una nueva lección de entrega y compromiso de unos jugadores que merecen ser recompensados con el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.