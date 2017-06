"Ahora no podemos confiarnos"

Alegría en los jugadores del CD Tenerife tras ganar ayer al Getafe, pero sin lanzar las campanas al vuelo. El marcador del partido de ayer da ventaja a los blanquiazules, pero no la suficiente como para llegar al Coliseum Alfonso Pérez sin presión. La prudencia es la máxima de todos los futbolistas del conjunto isleño, mentalizados para ir a Getafe a darlo todo.

Jorge Sáenz. "Está claro que hemos vuelto a coger nuestro toque. A pesar de las alturas de la temporada en las que estamos, el equipo suple el cansancio con ganas, corazón y con mucha ilusión. Cuando las piernas están cansadas tiras de garra y sacas fuerzas de donde no hay. Sabemos que ahora no tenemos permitido cometer errores. No hay que confiarse por este resultado. Tenemos la eliminatoria de cara, pero sabemos del potencial del Getafe y tendremos que ir a Madrid a darlo todo y con la intención de completar un gran partido porque nos jugamos mucho en ese partido. Sentí una alegría inmensa al marcar. Es mi primer gol como profesional y que haya servido para ganar este partido me hace estar muy feliz".

Vitolo. "Lo más importante ahora es mentalizarse para el próximo partido. Y creo que este equipo está preparado para conseguir el ascenso. Falta un paso, el último paso, que es el más complicado. Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí, no solo por mí, sino por mis compañeros, por el público y por todo el tinerfeñismo. Vamos a dar la cara por toda esa gente que nos apoya y que desde hoy ya está con el corazón encogido pensando en el próximo partido. Vamos a darlo todo en Getafe, y a pesar de que muchos de nuestros aficionados no estarán, los llevaremos en el corazón. Sabemos que no será fácil y no nos vamos a confiar. El Getafe tiene una gran plantilla, son un equipazo, pero tenemos que preocuparnos más de lo que podemos hacer nosotros que de lo que haga el rival".

Camille. "El equipo ha trabajado muy bien, pero todavía no hemos hecho nada porque queda un partido. Ya sabemos lo que pasó con el Cádiz, por lo que no podemos confiarnos con este resultado. No pensamos en la fatiga ni en que llevamos 42 partidos más el play off sino en darlo todo. Con la ilusión se nos olvida la fatiga. En casa hemos demostrado este año que somos un equipo muy fuerte. Ellos van a salir muy fuertes allí, por lo que tenemos que hacer una buena defensa en Madrid e intentar igualar la intensidad con la que el Getafe va a salir al campo. Para subir a Primera es fundamental estar muy fuertes en defensa".