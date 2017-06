José Luis Martí le dio todo el protagonismo a sus hombres tras el triunfo ante el Getafe. "Cansancio y agotamiento son palabras que no existían en nuestro vocabulario. Desde que se acabó el partido ante el Cádiz se lo intentamos hacer ver a los jugadores. Y seguro que estarán agotados ahora, pero mañana [por hoy] seguro que ya estará olvidado. Por actitud, sacrificio y disciplina estos jugadores se lo merecen todo. Se dejan el alma", señaló Martí en la sala de prensa del estadio.

El preparador del CD Tenerife indicó, tras el 1-0, que "sabemos que es un resultado que nos da ventaja pero no es definitivo" y que su consigna para el partido del sábado en el Coliseum Alfonso Pérez es "debemos ir preparados e intentar marcar". "Por el cansancio acumulado, debemos plantear el partido este sábado con la idea de hacer un gol", defendió el entrenador de la escuadra tinerfeñista.

"Nos hubiese gustado ampliar más la renta, pero el equipo ha luchado hasta final. Es cierto que tuvimos alguna acción a la contra que no pudimos finalizar, pero este tipo de encuentros son muy igualados. No quiero pensar más allá del próximo partido y estoy seguro de que todos mis jugadores van a rendir", dijo Martí.

Al ser cuestionado por un mensaje que trasladar a los aficionados blanquiazules antes de los últimos 90 minutos de la temporada, José Luis Martí fue tajante: "Entre todos es más fácil. Doy las gracias a los aficionados por este ambiente. Escuchar el Heliodoro Rodríguez López con sus cánticos es increíble y les pedimos que vamos seguir luchando juntos".

"La ilusión de estos jugadores es para quitarse el sombrero. La afición nos ha llevado en volandas", manifestó, para luego explicar que "he hablado personalmente con los jugadores para saber cómo estaban. Por eso decidimos volver a poner al mismo once. Queríamos tener dos referencias arriba para hacer uno contra uno con sus centrales, con Suso muy abierto y con Gaku para combinar. Además, Vitolo y Aitor han hecho un trabajo inconmensurable".

En menos de dos días, los blanquiazules volverán a vestirse de corto sin más horizonte que el partido de Getafe. El cansancio se acumula, pero la parte mental también cuenta. Según Martí "vamos a tener nuestras opciones y hay que saber aprovecharlas. Este rival es un conjunto muy complicado y tenemos que ser inteligentes. Tenemos la experiencia del Cádiz, por lo que tendremos que ir a buscar un gol".

"Ver la armonía que hay entre plantilla y afición es un orgullo. Ojalá que el sábado podamos brindar algo más", dijo el entrenador blanquiazul, quien en toda su alocución evitó citar la palabra ascenso. "Volveré a ver el partido para analizarlo en casa, sabiendo que el resultado es bueno pero no definitivo. La idea es repetir lo que nos ha traído hasta aquí, que habrá momentos en los que no estemos acertados, pero que no tenemos que desesperarnos y que tendremos que aprovechar las ocasiones. Sé que todos los jugadores que van a rendir", concluyó José Luis Martí.