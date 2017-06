"Si sales mal parado en la ida, puede que ya no te recuperes"

José Bordalás declaró ayer que su equipo llega a esta última contienda del campeonato "bien anímica y mental y físicamente", lo mismo que cree de su contrincante, el Tenerife. Después de confiar en que pueda contar con el lesionado Sergio Mora y en que le retiren la tarjeta a Dani Pacheco, el entrenador del Getafe indicó que ni mucho menos ve a los suyos como favoritos, ya que recuerda que "la nota predominante en Segunda ha sido la igualdad, tanto en la liga regular como en los play off ,a excepción del partido de vuelta ante el Huesca porque un 3-0 no es habitual".

Bordalás espera que durante este duelo entre madrileños y canarios el conjunto azulón esté "acertado de cara al gol y que tenga equilibrio". Ese es el objetivo nuestro, ser un equipo con pegada, osado y atrevido cuando tiene el balón, pero ordenado en defensa porque el Tenerife es un gran equipo, como ha demostrado en la liga regular y en la primera eliminatoria del play off. No va a ser un partido fácil ni por asomo porque el Heliodoro es un campo siempre complicado", agregó. Para apuntar a continuación que el choque de hoy es clave al considerar que "si sales mal parado del primer partido puede que no te recuperes ya, así que es el partido más importante de los dos", comentó.

El preparador alicantino argumentó su respeto al Tenerife en los siguientes términos: "Tienen jugadores de mucha velocidad y no es fácil neutralizarlos, así que debemos tener mucho cuidado. Hemos trabajado para anular los aspectos ofensivos del rival, pero al igual que ellos nos conocen y nosostros también tenemos nuestras bazas y capacidad ofensiva". Bordalás ensalzó la figura del máximo artillero blanquiazul, Amath N'Diaye, para el que dijo tener solo "palabras de elogio". "Está haciendo una temporada magnífica, le ha dado mucho al Tenerife en todos los aspectos y mi valoración hacia él es máxima", añadió.

No cree el entrenador azulón que suponga una desventaja para el conjunto chicharrero el hecho de haber dispuesto de un día menos de descanso desde su último partido. "Lo he oído pero eso lo compensa que nosotros tenemos que viajar y ellos no tienen que moverse de allí, así que no creo que influirá", señaló al respecto. Tampoco hace caso a las críticas acerca de las dudosas mañas empleadas por los suyos ante el Huesca, especialmente en el choque de vuelta. "Esto es un clásico ya, así que no me sorprende que nos acusen a nosotros de lo que hacen otros. Pero no me preocupa, son momentos de tensión porque nos jugábamos mucho, como también pasa en el partido de mañana. Hay que tener respeto y yo lo tengo hacia todos", finalizó.