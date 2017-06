Nenad Markovic: "Voy con mucha ilusión y muchas ganas"

En un perfecto castellano y muy ilusionado, el nuevo técnico del Iberostar Tenerife, Nenad Markovic, compartió con la página web oficial del club tinerfeño, www.cbcanarias.net, sus primeras sensaciones como máximo responsable del banquillo aurinegro. El entrenador balcánico expresó su entusiasmo por afrontar el reto de dirigir la nave canarista, elogió la trayectoria del club insular y prometió "trabajo y más trabajo".

"Para mí", dijo, "se trata de una gran oportunidad. Tenía un gran deseo de entrenar en España, en la Liga Endesa, y hacerlo en un equipo como el Canarias es la mejor forma de hacerlo". "El Canarias", explicó, "se ha dado a conocer a toda Europa este año gracias a un trabajo fantástico de todos, del cuerpo técnico y del club y, sobre todo, de jugadores y de Txus. Han hecho un trabajo excelente".

Cuestionado por las referencias sobre su nuevo destino, Markovic aseguró conocer el manual de trabajo de su antecesor en el banquillo, amén de conocer a los integrantes de la plantilla. "Conozco bastante bien a los jugadores y el trabajo de Txus", comentó. "También sé que voy a un club que, desde la humildad, ha ido creciendo poco a poco, año tras año, hasta conseguir estar donde está ahora".

"Respecto a la Isla", añadió, "la verdad es que todo ha ido tan rápido que no he podido informarme mucho, pero lo poco que he preguntado, todos me han dicho que es una Isla fantástica, un sitio para vivir idóneo para la familia", dijo.

Nenad habló igualmente sobre lo que espera aportar al proyecto canarista. "Voy con mucha ilusión y con muchas ganas. Defender el título de campeón de la Basketball Champions League (BCL) es un reto para todos. En cuanto a la ACB es una competición cada año más complicada. Lo que puedo aportar es mucha ilusión, trabajo y más trabajo".

Por último, Markovic quiso referirse a las muestras de cariño que ya ha sentido de la afición canarista a través de redes sociales. "Quiero dar las gracias a todo el mundo por los mensajes recibidos, por la bienvenida. La semana que viene nos veremos por Tenerife", concluyó.