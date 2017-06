En Madrid prefieren que ascienda el 'Tete' antes que al Getafe

Las redes sociales no paran de viralizar últimamente vídeos relacionados con el posible ascenso del CD Tenerife a Primera División. Si hace unos días se compartían como la espuma las imágenes de la deportividad demostrada por las aficiones del Cádiz CF y el club blanquiazul tras la victoria del 'Tete' del pasado domingo en el Heliodoro Rodríguez López, ahora el protagonista es un vídeo de madrileños y residentes de Madrid que prefieren el ascenso de los de José Luis Martí antes que el del Getafe.

El texto que acompaña al vídeo reza: "¡ATENCIÓN!: EL VÍDEO QUE EL GETAFE FC NO QUIERE QUE VEAS. Hoy me he paseado por Madrid y he hablado con muchos aficionados al fútbol español. La conclusión que me llevo es que hay equipos y EQUIPOS. Y es que quien ha conocido nuestra tierra y a nuestra gente lo tiene claro: Las islas tiran... y mucho. Las islas gustan y sus equipos también. No te pierdas este vídeo en el que se recogen las opiniones y las sensaciones de algunos simpatizantes blanquiazules. Por Enrique Rodda".

La siguiente cita de los 'play off' para el CD Tenerife tendrá lugar este miércoles 21 de junio contra el Getafe. El encuentro, que tendrá lugar en el mismo Heliodoro a partir de las 20:00 horas, se completa con el partido de vuelta de este fin de semana, cuando se sabrá qué equipo asciende a Primera división.