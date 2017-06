Concepción quiere el portal a cero

El presidente del Tenerife, Miguel Concepción, tiene claros los objetivos y las prioridades para la cita de esta tarde (Heliodoro Rodríguez, 20:00 horas) en la ida de la final por el ascenso. "Lo que me gustaría es que no nos marcaran aquí. Todo resultado que sea con el portal a cero, para mí es bueno. Tengo la ilusión y el convencimiento de que podemos hacer un gol allí, pues hemos demostrado nuestra solvencia en este sentido. Pero lo importante es que ellos no marquen en el Heliodoro. Si ganamos, mucho mejor; pero lo principal es que no anote el rival", dijo ayer en declaraciones a la SER.

Pese a la euforia que se respira en el ambiente, nada turba ni cambia el estado anímico de Concepción, que afronta las horas previas sin ansiedad. "Estoy tranquilo. La confianza es máxima. Nuestro equipo se va a dejar la piel y va a hacer un buen partido, pero es difícil pronosticar quién se llevará la eliminatoria. Nosotros tenemos toda la ilusión puesta en ser los ganadores, y eso sí que lo puedo garantizar", resumió.

"Llegar hasta aquí supone mucho para nosotros, pero queremos coronarnos, pues sería un éxito volver a Primera División", fue otro de los mensajes del jerarca palmero. A su juicio, todo puede ocurrir pero el Getafe parte con el cartel de favorito. "La experiencia del domingo está reciente. Haber quedado por encima de la clasificación te da un plus, y por eso estamos nosotros aquí en la final. Cualquier cosa puede pasar, pero evidentemente disponer de esa décima de ventaja es mucho, pues hablamos de cruces muy igualados y reñidos", analizó.

Por último, habló de lo que para él supone esta experiencia al frente del representativo. "Indudablemente para mí, sería una ilusión cumplida estar en Primera. Es el máximo para todo presidente. Es llegar a la más alta cota. Tratándose de clubes modestos, y nosotros lo somos, estar en la categoría de oro es llegar a la cúspide de la montaña y firmar un éxito. Pero sobre todo lo digo por los miles y miles de aficionados del Tenerife, que llevan a este club en el corazón. Nuestro mayor orgullo es haber recuperado la ilusión de todos ellos", sintetizó.

"Todo esfuerzo merece la pena por nuestros aficionados. Lo daremos todo, y si al final sale, pues estupendo; y si no, pues lo volveremos a intentar el próximo año. Nosotros nunca nos daremos por vencidos", completó Concepción, quien está preparado para cualquiera de los dos escenarios (éxito o decepción) al comienzo de una eliminatoria que marcará el futuro de su club.