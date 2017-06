Sesión más intensa para los que no jugaron

Los futbolistas que no participaron en el choque de vuelta de la primera ronda del play off ante el Cádiz, se ejercitaron ayer a las órdenes de José Luis Martí en una sesión exigente. No fue así para los que actuaron en el choque ante el cuadro de Cervera. Con el grupo de los suplentes también estuvo Omar, ya que el grancanario solo jugó a partir del tramo final de la primera parte de la prórroga. Posiblemente, Martí introduzca algún cambio en el once de mañana, debido al desgaste que supuso para todos sus hombres el partido del domingo.