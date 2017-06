Oliván pide disculpas por insultar al 'Choco' Lozano

Las cámaras de Movistar Plus cazaron a Brian Oliván en el momento en que insultaba al blanquiazul Antony Lozano en el transcurso del partido del pasado domingo ante el Cádiz. "P... negro de mierda", se leyó en los labios del jugador amarillo, quien ayer quiso pedir disculpas públicamente en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

"Tras haberlo hecho en privado después del partido, quiero transmitir públicamente mis más sinceras disculpas a Antony Choco Lozano por lo sucedido durante el Tenerife-Cádiz. Las palabras con las que me dirigí a él no van con mi persona. La tensión del partido me jugó una mala pasada y no volverá a ocurrir", anotó Oliván, quien además agradeció "el apoyo incondicional" de la afición cadista durante toda la temporada.