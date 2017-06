Listro refuerza al Granadilla

Jordyn Listro es el nuevo fichaje de la UD Granadilla Tenerife Egatesa para la temporada 2017/18. La centrocampista canadiense procede de la Universidad de Florida donde jugó en los Bulls consiguiendo cifras excepcionales con el club. La futbolista que llegará a Tenerife el próximo mes de julio para comenzar la pretemporada con el resto de la plantilla, ya ha tenido la ocasión de conocer a sus nuevas compañeras porque estuvo entrenando durante 10 días a las órdenes de Tony Ayala.

"Estoy muy ilusionada por ir al Granadilla Egatesa. He podido estar con la plantilla de la que ya conocía a Jackie Simpson, porque fuimos compañeras en los USB Bulls y me ha sorprendido por el nivel futbolístico que tienen. Espero poder aportar y aprender mucho de mis nuevas compañeras y adaptarme lo más rápido posible. Comenzaré a tomar clases de español para entenderme cuanto antes con las compañeras", asegura la canadiense.

A sus 21 años, JordynListrocruzará el charco para aterrizar en la Liga Iberdrola de Primera División. "Terminé la carrera de enfermería y tenía que decidir si jugar en mi país o en otro lugar y, entonces, me llegó la oferta del Granadilla. Es una aventura personal y profesional y me siento muy ilusionada con esta nueva oportunidad. He seguido la Copa de La Reina con mucha emoción y creo que este club va a seguir creciendo en los próximos años". "El trato que me han dispensado durante mi estancia en Tenerife los directivos, técnicos y jugadoras ha sido extraordinario y El Médano y lo poco que he podido conocer de la isla me parecen un paraíso", añadió.

La UD Granadilla Tenerife Egatesa incorpora a la canadiense en su afán de aportar al equipo sureño fuerza, toque, salida de balón y llegada tras haber realizado un seguimiento exhaustivo de varios meses.