La ilusión del director general

Uno de los catalizadores del cambio que se ha producido en el CD Tenerife es, indiscutiblemente, Víctor Pérez Borrego. El director general ha traído consigo una nueva impronta que se hace notar en las formas con las que se maneja el representativo, que ayer vivía un día muy feliz. "Estamos de enhorabuena, ha sido un paso muy importante pero todavía nos queda una final muy dura. Hay que intentar llegar al objetivo y a la meta final", sugirió el director general.

"Como todo el mundo, con muchísima tensión y emoción", respondió al preguntársele cómo vivió la decisiva jornada del domingo. "Llegamos al pitido final con ese resultado favorable, que nos valió para pasar la eliminatoria", relató. Ya en clave de futuro, apuntó que "el cruce final con el Getafe ha despertado un gran interés" en la afición blanquiazul.

"No tardaron en agotarse las entradas de Popular y a renglón seguido también las de Herradura. Confiamos en una muy buena entrada y el deseo es que la cifra de aficionados sea muy similar a la del domingo", adujo. Los abonados no han de canjear su entrada, de modo que se corre el riesgo de que queden butacas vacías. Con todo, no había tiempo de ajustar este trámite y se espera que los que no puedan acudir, dejen su pase a alguien que sí lo use.

Pérez Borrego se refirió también al apoteósico ambiente que se generó el día del Tenerife-Cádiz y, concretamente, al gigantesco mosaico que se desplegó en el graderío con un impacto visual muy potente. Él mismo fue el primero que quiso arrimar el hombro para que la iniciativa surtiese el efecto deseado. "Estuvimos desde por la mañana un grupo amplio de personas, en torno a 115 ó 120, la mayor parte peñistas del Tenerife. Fue un trabajo de tres o cuatro horas colocando las cartulinas para después tener esa imagen que duró apenas unos segundos", indicó.

El propósito del alto cargo tinerfeñista es emprender nuevas iniciativas para que el Rodríguez López luzca sus mejores galas también este miércoles. "Vamos a canalizar a través de la Federación de Peñas para generar alguna idea que sea realizable en tan poco espacio de tiempo. Contamos con la colaboración de todos los que puedan echarnos una mano", reseñó.

Por otro lado, habló de las gestiones ya iniciadas con el Getafe para las entradas de las que dispondría la afición blanquiazul en el choque del próximo sábado en el Coliseum. "El objetivo es que hasta el último de los aficionados del Tenerife tenga un sitio si así lo desea", comentó. De paso, confirmó que "el desplazamiento del equipo será en vuelo chárter con los horarios más apropiados para el rendimiento deportivo, que es la prioridad". "El propósito es viajar el viernes a primera hora de la tarde y que el regreso sea el domingo por la mañana, no inmediatamente después del partido como ocurrió en Cádiz", avanzó.

Se trabaja, además, en un segundo avión solo para aficionados.