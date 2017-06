Florentino Pérez: "No contemplo que Cristiano pueda salir en este momento"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que evitó pronunciarse sobre la supuesta intención de marcharse del club de Cristiano Ronaldo, dijo que no contempla su salida "en este momento" y afirmó que no ha hablado con el portugués y que no lo hará hasta que no termine la Copa Confederaciones.

El portugués Cristiano Ronaldo, tras ser acusado de defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española, podría estar barajando la idea de marcharse del Real Madrid.

La Fiscalía señala que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.

"No contemplo que pueda salir Cristiano del Real Madrid en este momento. Creo en su credibilidad. Conociendo su trayectoria, hay que darle la presunción de inocencia como a todo el mundo. La noticia me ha afectado a mí que no tengo nada que ver directamente", dijo en una entrevista concedida a 'El transistor' de Onda Cero, Florentino Pérez, que aseguró que de este tema no ha hablado con el portugués.

"Con Cristiano no he hablado. Nada más venir de Cardiff, la Junta convocó elecciones y hasta hoy, en este periodo, he intentado ser respetuoso con todos y no he tenido parte activa. Me he enterado por lo que ha salido en un periódico", declaró el presidente del Real Madrid, que aseguró que hablará más adelante con el portugués.

"No me he enterado muy bien todavía del tema, pero en el fútbol nos enfrentamos a situaciones que no preveíamos. Yo hasta que no termine la Copa Confederaciones no voy a perturbar el ambiente de la selección portuguesa", apuntó.

"Conozco a Cristiano, es un buen tío, un buen profesional y buena persona. Todo esto es muy extraño. Hablaré con él y nos lo tendrá que decir. Tengo que hacer una defensa de él como jugador y persona. El tema fiscal no lo conozco demasiado bien, pero parto de la base de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones", confesó.

Florentino comentó que tienen "plena confianza en que Cristiano siempre ha tenido voluntad de cumplir".

"Lo conozco como jugador y persona. Tienen contratado un despacho de abogados, se han expresado y lo que sí me han dicho es que tiene la misma estructura societaria de derechos de imagen que en Inglaterra, que es un país como España. Yo no creo que incumpla sus deberes fiscales. Creo que está metido en una confusión. Por lo que han dicho los abogados, transmiten que no hay delito y puede ser malas interpretaciones", manifestó Florentino Pérez.



La posible factura de Hacienda



El presidente del Real Madrid fue preguntado sobre si el club pagará el dinero que le pide la Fiscalía al jugador y Pérez evitó hablar de ese tema.

"Cristiano no querrá eso seguro. No es así", dijo el presidente del Madrid, que aseguró que el portugués, "como el resto de jugadores que tiene contrato, es jugador del club".

"Seguro que le ha afectado algo a la credibilidad, nos lo contará, lo dirá y veremos qué pasa", manifestó Pérez sobre Cristiano, que tiene una cláusula de rescisión de contrato de mil millones de euros.

Con el que sí ha hablado el presidente del Madrid es con el representante del jugador, el también portugués Jorge Mendes. "He hablado con él y lo único que me ha dicho es que Cristiano está enfadado con este tema y el tratamiento que se le da en los medios".

"Lo que no forma parte de la vida es el tema penal. Por ejemplo, cuando se habla, entre comillas, de que eres un delincuente. Eso hace daño. Lo más importante es saber si tienes voluntad de engañar o no y yo creo que no hay esa voluntad. Lo que se ha transmitido es que es un defraudador", comentó.



James y Mbappé



Además, Pérez declaró que en el club no contemplan "más posibilidad que seguir con los jugadores que tienen", incluido el centrocampista colombiano James Rodríguez.

El presidente madridista desveló que "nadie ha enviado al club una oferta por nadie, ni por James ni por Morata", dos jugadores que esta última temporada han gozado de menos minutos de los que querían y que podrían barajar la posibilidad de salir del equipo.

"No contemplamos más posibilidad que seguir con los jugadores que tenemos, incluido James, con el que estamos encantados. Los 24 jugadores que tenemos son muy buenos y Zidane ha hecho una buena administración de ellos. Si hay alguna cosa que hacer será algo puntual", confesó Florentino Pérez.

Por otro lado, el presidente del Real Madrid aseguró que el delantero francés del Mónaco Kylian Mbappé tiene "unas maneras muy buenas" y que por eso le están "contemplando y siguiendo", y no ha querido hablar sobre la posible incorporación del portero italiano Gianluigi Donnaruma.

"Zidane le vio con 16 años, le ha gustado mucho siempre. Todavía no se podía traer, no había cumplido los 16", declaró sobre la primera toma de contacto con el joven galo, ahora de 18 años. "Tiene unas maneras muy buenas, le estamos contemplando y le estamos siguiendo", añadió.