"Uno tiene que volver a poner los pies sobre la tierra y empezar a trabajar", dijo ayer José Luis Martí en su primera comparecencia pública tras la victoria ante el Cádiz. Según dijo en El larguero de la SER, su principal preocupación en estos momentos "es recuperar a los jugadores en el aspecto físico para que estén en las mejores condiciones posibles" para la cita de mañana ante el Getafe. El preparador insular se encuentra "orgulloso y contento de lo ya logrado", pero remarcó que el Tenerife "no se quiere quedar aquí".

"Tenemos el ascenso a dos partidos", remarcó Martí, quien subraya que "ahora todo está en la cabeza". "Tenemos un grupo de jugadores que se lo han merecido todo. Las piernas están cansadas, pero a día de hoy el entusiasmo puede con todo. Tenemos que mantenerla y seguir fieles a nuestro estilo", recetó el jefe del banquillo. "Afrontamos con la máxima ilusión la última eliminatoria", completó.

El técnico blanquiazul cree "probable" que se note el cansancio físico y considera injusto el formato de competición. "Lo pensamos todo", replicó al preguntársele qué piensa de que el Getafe vaya a disponer de 24 horas más para el descanso. "La recuperación es distinta. No es lo mismo, pero esto forma parte de las reglas. Nos habría gustado tener el mismo tiempo qe el Getafe, pero no puedo hacer nada para remediarlo y en cambio sí puedo ponerme a trabajar en la recuperación de mis jugadores para que estén bien para la batalla del miércoles", enunció.

Martí achaca "a las televisiones, que prefieren tener los partidos en días alternos", esta determinación de no disputar las dos semifinales de los play off en la misma jornada. "Es una equivocación, pero somos los que menos mandamos aquí", sugirió. "Nos adaptaremos a las circunstancias; una vez que está decidido así, no voy a perder más el tiempo en esta cuestión", prometió el técnico.

Para Martí, tal vez se pueda catalogar como "favorito" al Getafe por haber quedado por delante. "Además, vienen de haber descendido, con jugadores propios de Primera y que ya han jugado en esa categoría. Nosotros en cierto modo estamos tranquilos porque sabemos cuál es nuesro trabajo y qué nos vamos a encontrar", cerró.

De los azulones, manifestó que serán un rival "difícil, con mucha gente en la parte de arriba, que cuentan con movilidad y gol". "Debemos contrarrestar sus virtudes y aprovechar las nuestras", declaró. Por último, habló del Getafe como un equipo "intenso y agresivo, ante el que hay que jugar con la cabeza fría".