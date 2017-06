Dani, a un paso de repetir la hazaña que logró con el Valladolid

Dani Hernández ya sabe lo que es ascender a Primera División después de afrontar un play off como el que le está tocando jugar ahora con el CD Tenerife. El guardameta hispano-venezolano ha sido titular indiscutible con su actual equipo en las dos últimas temporadas y llega a este tramo definitivo de la competición con la confianza de saber que su puesto en el once está más que garantizado. No ocurrió lo mismo en su anteior experiencia, en las filas del Real Valladolid.

Por aquel entonces, en la temporada 2011/2012, Dani era suplente de su compañero Jaime pero este se lesionó en la ida de la primera eliminatoria y el ahora blanquiazul se encontró fortuitamente con la oportunidad de defender la portería del cuadro puceleno en los partidos restantes. El resultado fue inmejorable, su equipo ascendió y él solo encajó un gol en los cuatro partidos en los que participó. El portero del conjunto isleño explica que "en lo personal, aquellas experiencia fue diferente". "Ni siquiera supe que iba a jugar. Eso sí, sufrimos mucho, como pasará también en esta ocasión. Hay que desear que todo salga bien". El caso es que Dani lograría el ascenso tras superar al Alcorcón en esa ronda definitiva después de ganar por 0-1 en la ida y de empatar a un tanto en la vuelta.

A Dani Hernández no le preocupa en exceso el desgaste al que se sometió su equipo el domingo, al tener que afrontar un partido tan largo, con prórroga incluída. "Esperemos suplir el cansancio con ilusión y corazón", indicó al respecto. En ese sentido, también aludió a la afición, la cual está convencido de que mañana protagonizarán "otra gran entrada" en el estadio Heliodoro Rodríguez López. "Nuestros seguidores nos darán energía y esperemos que no se note la prórroga y el día menos de descanso", expresó, antes de admitir que sus compañeros "están algo cansados de los 120 minutos que jugaron, lo cual se paga a estas alturas de la temporada". No obstante, cree que se recuperarán "lo antes posible".

El cancerbero del CD Tenerife describió al Getafe, el rival al que deben superar si quieren ascender, como "un adversario duro, incómodo, que te va a llevar al límite". Unas cualidades que ni mucho menos le intimidan, ya que, como él mismo apunta, su equipo también tiene sus armas. Lo que sí tiene claro es que "va a ser una eliminatoria muy dura". "Trataremos de hacernos fuertes y de tener más el balón que en la anterior eliminatoria. Ellos han definido una identidad en toda la Liga y sirve para saber cómo van a jugar. Cambia la intensidad, básicamente, solo eso. Ellos van al límite en todo. Estamos mentalizados que va a ser así, sabemos por dónde van. Pero tenemos que centrarnos en tener el balón y atacar mucho", agregó.

Dani no tiene claro si el Getafe es o no el favorito en esta eliminatoria pero entiende que "más presión tienen ellos por presupuesto y porque han llegado de Primera". "Todo el mundo contaba con que iban a estar en ascenso directo y su liga ha sido increíble, pero vamos a darlo todo", sentenció. Dani advirtió que al empezar la competición el Tenerife tenía "un 4 % de posibilidades de ascender", mientras que ahora cuenta con "un 50 %". "Estamos en la última fase, toca dejarlo todo para que sea posible", significó, antes de desear que se cumpla la costumbre de que "el Tenerife siempre asciende fuera de casa"