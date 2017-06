Airam Cabrera, feliz por el pase del representativo

Airam Cabrera no quiso mojarse antes de la disputa del cruce entre blanquiazules y gaditanos por temor a que sus palabras se malinterpretaran. Ayer, en cambio, ya reconoció que tenía preferencia por el Tenerife. "Es el club de mi tierra y donde me formé", reseñó el portuense, que no renuncia a cumplir su sueño de volver algún día.