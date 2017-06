Alegría en los jugadores del CD Tenerife por llegar a la ronda final, pero con la mente puesta en el Getafe. Esa fue el ánimo y la consigna de los blanquiazules al término del partido de ayer.

Gaku. "Sí, estoy contento por el gol, pero lo importante es que habrá un próximo partido. Le doy las gracias a la afición por su apoyo. En el gol vi muchos jugadores dentro del área, me alejé y así pude rematar para marcar. Debemos seguir trabajando para rendir así en la última eliminatoria, nos esforzaremos todos juntos en estos dos partidos. Me gustaría que la afición vuelva a llenar el estadio el miércoles y nos ayuden como nos han ayudado a ganar este partido".

Suso. "Sobre todo tenemos alegría, que nos la merecemos todos y más viendo cómo se había puesto la eliminatoria. Este equipo creía que podía pasar y así ha sido. No veía la hora de que se acabara el partido pese a que cada vez parecía más cerca y aunque el Cádiz tuvo ocasiones al final. Esto es un premio pero queremos alargar esto lo máximo posible. Es cierto que durante la temporada no he estado como debía y tenía ganas de que llegara el partido de vuelta; y esta vez el equipo ha hecho un buen trabajo, muy dinámico e intenso, y al final nos merecemos pasar. Ahora no tenemos excusas para el miércoles y responder como ha hecho contra el Cádiz pese a haber jugado 30 minutos. Si nos tenemos que enfangar lo haremos porque este equipo siempre ha demostrado carácter; espero que la afición vuelva a responder porque ha estado impresionante".

Aitor. "Ha sido un partido muy sufrido, pero estas son las cosas que valen la pena cuando logras el objetivo. Era el partido que habíamos imaginado porque sabíamos de la intensidad del Cádiz y sin sufrir era imposible; en este tipo de partidos no hace falta jugar bien, sino ganar. Gaku ha estado muy frío, en cada partido da lecciones de fútbol y da gusto de tenerlo entre nosotros. Cuando Álvaro lanzó el último balón fuera medio estadio ha respirado de alivio. Todo el equipo ha estado de diez y la gente se ha volcado con nosotros; sin su aliento no hubiera sido posible. Sabemos el tipo de equipo que es el Getafe, muy intenso y experimentado, por lo que lo normal es que la tensión en la eliminatoria sea elevadísima y no fallar en el más mínimo detalle. A ver si a nosotros el cansancio no nos acaba pesando y somos capaces de inclinar la balanza de nuestro lado porque el premio es muy grande. Ahora mismo no noto el cansancio porque la emoción es muy elevada. Soñamos y la gente nos va a empujar para lograr el ascenso, sería algo muy bonito para culminar una temporada maravillosa".

Vitolo. "Ha sido una eliminatoria complicadísima y sabíamos que un gol de ellos hubiera sido una losa insalvable. Por lucha y pelea hemos sido justos vencedores, pero quiero felicitar al Cádiz porque tiene una plantilla maravillosa y un cuerpo técnico que les hace jugar muy bien. Ellos vinieron de inicio a especular y sabíamos que en una contra nos podían hacer gol porque tienen a gente rapidísima, pero hemos hecho un buen planteamiento, con el 1-0 la idea era proteger el resultado y lo hemos conseguido también gracias al apoyo de la afición, que en los momentos complicados nos ha dado su apoyo. El Getafe es otro rival complicadísimo que además va a llegar más descansado que nosotros, aunque eso no debe ser una excusa. Nosotros haremos todo lo necesario para que sea nuestro año".