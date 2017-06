"El partido salió bien, no el resultado; ahora quiero que suba el Tenerife"

El exentrenador del cuadro isleño reconoció que en los minutos posteriores a la derrota de ayer vio "mucho dolor" por esta eliminación pese a que su visión "el plan ha salido medianamente como esperábamos" aunque "sin la pegada" necesaria. Y es que según Cervera si hay un choque de la eliminatoria por el que se lamenta es por el de ayer. "Hemos hecho mérito para no perder este partido. El de allá fue más disputado, y si hay alguno que no me cuadra por lo que se vio en el campo es el de aquí", explicó al respecto. "Ha sido una eliminatoria en la que hemos competido muy bien en los dos partidos, hemos tenido nuestros momentos, más que ellos, para poder marcar, pero no hemos sabido aprovechar los últimos. Si me dices antes de empezar que los dos encuentros se llegan a dar así, lo hubiéramos firmado porque el equipo se ha portado muy bien".

En el plano táctico, el técnico del Cádiz admitió que su idea era "no hemos arriesgar hasta el final". "Pero hemos ido creciendo a través del partido, con menos problemas atrás porque no nos pillaron en ninguna contra y acercándonos más, y aunque tuvimos ocasiones en los últimos metros nos costó. Quizá tuvimos más ocasiones que en otros partidos fuera de casa. El partido salió bien, no el resultado", expuso.

Cervera también se mostró algo contrariado por no haber podido llegar al menos a los penaltis por la nueva regla clasificatoria. "No podemos quejar, solo lamentarnos. Seguramente está hecho para que en los últimos partidos haya competición y nosotros quedamos fuera por esa ley, pero no la vamos a poner como excusa. El Tenerife pasa de forma justa la eliminatoria porque el fútbol es gol", dijo en este sentido, y pese a no haber logrado "un premio que era esperado", su "balance hasta el último día es sensacional".

Sobre las sensaciones personales vividas en el Heliodoro, Cervera reconoce que vio "un ambiente hostil hacia" su persona, algo que "ocurre desde que me fui". "Sé que aquí no voy a ser feliz y por eso intentaré venir menos. Pero la afición ha estado con su equipo y se ha portado sensacional", añadió al respecto antes de dejar claro su deseo de "que suba el Tenerife". Algo que argumentó con varios motivos. "Aunque a mucha gente le parezca lo contrario, Álvaro Cervera será feliz si sube. Tengo familia aquí, amigos y también en el vestuario", señaló.