Martínez: "Ojalá el Valencia y yo lleguemos a un acuerdo"

Nuevo episodio para resolver el futuro deportivo más inmediato de Txus Vidorreta. Cuando algunos medios sitúan ya al preparador vasco en el Valencia Basket 2017/18 pese a tener contrato en vigor con el Iberostar Tenerife, ayer Pedro Martínez, propietario del banquillo taronja este último curso se descolgaba con unas declaraciones en las que dejaba bien abierta la posibilidad de continuar dirigiendo al equipo de la ciudad del Turia siempre y cuando "se den las circunstancias adecuadas". Una posible continuidad que, de manera indirecta, traería buenas nuevas para el club lagunero, toda vez que las opciones de Vidorreta para abandonar el cuadro canarista, ejerciendo la cláusula de salida (válida hasta el 30 de junio) que reza en su contrato, disminuirían notablemente.

"Ahora a esperar a que el club mueva ficha. El año pasado y este han tenido la filosofía de hablar con el entrenador una vez que termine la temporada y yo me adapto a eso. Entiendo que hablaremos y si tienen a bien hacerme una oferta la estudiaré con todo el cariño del mundo", explicó el preparador catalán al diario SuperDeporte. "Hablaremos no sólo del tema económico sino también de la relación y lo que esperamos los unos de los otros. Ojalá que como sucedió el año pasado lleguemos a un acuerdo, así lo espero, y si no será lo mejor porque para llegar a un mal acuerdo es mejor no llegar", matizó Pedro Martínez.

"Mi prioridad es seguir"

Una declaración de intenciones que el todavía preparador valencianista ratificó a continuación. "Me gustaría continuar, estoy abierto a ello. Estoy muy a gusto con el grupo de jugadores, que creo tienen aún recorrido por delante, muy a gusto en la ciudad con mi familia y estoy abierto a seguir. Pero tenemos que estar todos convencidos, no basta con decir me gusta la ciudad y me gusta jugar la Euroliga", indicó el entrenador taronja. "Hay que tomar una decisión que sea buena, que sea fría y que nos lleve a todos a estar en la misma dirección. Porque sino va a ser peor, si nos limitamos sólo a aceptar que este entrenador ha ganado la Liga y tiene que seguir no es una buena decisión. Hay que tomar una decisión que este sustentada en unas buenas bases porque sino luego el año se hace muy largo y puede ser negativo para todos", argumentó con mayor profundidad.

Martínez volvió a insistir en cuáles son sus intenciones. "Obviamente mi prioridad es continuar en el Valencia Basket. Siempre quieres la continuidad, la continuidad es muy importante y yo estoy muy a gusto con este grupo de jugadores. Se ha demostrado que tenemos una buena unión, que nos entendemos, y sería positivo que siguiera el grupo. Pero tienen que darse las circunstancias adecuadas", expresó un técnico al que otras propuestas para entrenar no le faltan. "Sí, sí", respondió cuando se le preguntó sobre si ya tenía alguna oferta de algún equipo importante fuera de España. "Pero ahora mismo, por temas personales mi prioridad es entrenar en España", señaló, antes de dejar claro que se ha sentido "molesto" porque "se haya dicho" que rechazó "una oferta del Barcelona porque nunca la hubo".