Hernando, el ganador infatigable

El atleta Luis Alberto Hernando, que recientemente logró su quinto título del mundo de carreras tipo trail (tres por la Federación de Montaña y dos por la de Atletismo) asegura que no se cansa de ganar y que cada vez que consigue un título lo valora más y le hace más ilusión. "No me canso de ganar ni pierdo la ilusión. Sabe incluso mejor porque cada vez cuesta más conseguir un título pues hay más nivel, es más difícil y yo soy mas viejo. Por eso lo valoro más y me hace más ilusión. Después de ganar vas con más ganas de repetir", señaló en una entrevista.

Hernando, burgalés residente en Jaca (Huesca) y que pertenece a los Grupos de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, ha sumado sus cinco títulos mundiales en cinco años (2012; 2014; 2016, dos títulos, y 2017). Al corredor no le resulta duro entrenarse ya que ir al monte es lo que le gusta y porque la preparación es a ritmo más bien lento. "Disfruto mucho de los entrenamientos, no los encuentro tan duros porque si hubiera que hacer tanto sacrificio no lo haría. Otra cosa son las competiciones en donde el ritmo es mayor, vas al límite y te toca sufrir, y mucho", explicó.

Para Hernando la cabeza en estas competiciones es "importantísima" y en las carreras está pendiente de las sensaciones que tiene, de los avituallamientos y de no fallar en cuánto tiene que comer y beber. "Estudiamos los perfiles mucho para saber cuánto hay que comer, así como estar pendiente de no caerte. No pienso en mucho más porque cuando llevas 60 o 70 kilómetros si te pones a pensar en que todo te duele se suele bajar el ritmo", desveló.

Sus pensamientos van dirigidos a que tiene que hacer bien las cosas "por tanta gente que tengo detrás" y eso, para él, es "mano de ángel" porque dice que necesita ir "con presión, con la necesidad de hacerlo bien".

Igualmente apostilló que el trabajo de estudio de las características de la prueba también es importante y que intenta fijarse bien en todo. Hernando apunta que entran muchos factores como ver el perfil, los kilómetros, los metros de desnivel y los avituallamientos, el tiempo o preparar lo que hay que comer y beber.

No lamenta que el mundo de las carreras de montaña no tenga tanta repercusión en los medios de comunicación ni que no sea tan conocido como otros deportistas porque opina que es normal que haya deportes que tengan más minutos en radios y televisiones porque tienen mayor cantidad de seguidores.

"A veces me tiro piedras a mi propio tejado pero entiendo que todo está en proporción de la repercusión de esos deportes", añadió. "Me sigue la gente que me conoce pero es un mundo pequeño. Valoran lo que hago y me tienen en cuenta y eso para mí es una motivación para seguir", indicó.

'Míster Transvulcania'

Admite que la gente no lo reconoce por la calle, salvo en un lugar, en la isla de La Palma cuando se disputa las Transvulcania: "Allí la afición es excepcional, con un ambiente como el del fútbol y todo el mundo está al tanto. Nos conocen a los corredores, saben qué carreras hemos hecho y en qué estado de forma llegamos. Todo el mundo de la isla te conoce". No en vano, Luis Alberto Hernando es uno de los grandes ganadores de la prueba palmera y en la isla es conocido por los aficionados como Míster Transvulcania.

Igualmente opina que el mundo de las carreras tipo trail cada vez tiene más repercusión y se conoce más gracias a los medios de comunicación y también a la figura de Kilian Jornet. "Es un deporte relativamente nuevo que está creciendo muchísimo, con circuitos súper trabajados y si se continúan haciendo bien las cosas tendrá más protagonismo porque es de los deportes que más está creciendo y más se está dando a conocer", valoró,

Preguntado por si entiende que pueda haber personas que consideren que correr carreras tan largas y duras sea para gente que está loca, indicó que "estar, estamos un poco locos", para añadir posteriormente que para disputar este tipo de pruebas "te tiene que gustar y apasionarte la competición, así como medirte con rivales fuertes".

Otro factor importante para seguir practicando este deporte es que no pierde tiempo de estar con su familia ya que su mujer le acompaña en los entrenamientos y también en las competiciones: "Disfruta tanto como yo y es uno de los factores imprescindibles para pensar que no le robo el tiempo".

Las carreras, dado el tiempo que les dedica, no le permiten compaginar esta actividad con otra de sus pasiones, escalar. A este respecto señala que le gustaría hacer "más montaña con mochila grande, escalar, hacer cimas o vías pero no himalayismo".