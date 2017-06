"Hay que hacer un último esfuerzo; estos chavales se lo merecen todo"

"Cuando se sufre de esta manera se disfruta más", arrancaba en sala de prensa José Luis Martí tras la victoria de los suyos, satisfecho porque, pese a que "en momento puntuales" a su equipo le "han faltado fuerzas", el apoyo de la grada le ha empujado. "Buscábamos acabar lo más arriba posible y eso nos ha servido", añadió antes de apuntar algunas claves para que los suyos sigan con vida en esta pelea por el ascenso. "Esfuerzo, trabajo, solidaridad y también fortuna, porque el Cádiz tuvo las suyas y pudo haber hecho alguna y mandarnos a casa".

Martí destacó el papel camaleónico de los suyos en base a lo que se fue encontrando, como "el jugar más pausado" si no se podía salir a la contra. "Los dos de arriba se han vaciado buscando alternativas", dijo en referencia a Amath y Lozano, pero sobre todo valoró lo "correcto y disciplinado" que estuvo el equipo al completo, mostrando "ese corazón y orgullo que les pidió antes de la prórroga". Sobre las novedades en el once, Martí explicó que no solo se buscó "refresco y otras ideas", sino también "que no existieran coberturas para ellos y sí para Suso, y que Gaku pudiera moverse y hacer su fútbol. No nos han dejado maniobrar, pero hemos leído bien el partido, y con corazón lo hemos sacado adelante".

No podía dejar pasar por alto Martí, el apoyo de la grada, que ha "arropado" a los blanquiazules en todo momento. "Ver el estadio así, con ese mosaico, con esa gente que vino a prepararlo desde por la mañana? Es algo extraordinario que no se vivía hace muchísimo tiempo", reconoció el balear, que pide a la parroquia tinerfeñista "un último esfuerzo el miércoles" porque a su entender "estos chavales se lo merecen todo". "Les animo que tengan todas sus banderas y bufandas colgadas en los balcones y ventanas de sus casas porque nos hará creer todavía un poco más", añadió.

Con menos de 72 horas por delante antes de afrontar el cruce contra el Getafe, Martí pidió a los suyos "disfrutarlo hasta llegar a casa" y que los jugadores, "desde que empiecen a dormir ya piensen en el Getafe". En este sentido, el entrenador del CD Tenerife cree que el haber jugado una prórroga y tener un día menos de descanso que el cuadro azulón "va a influir bastante". "Pero tenemos gente que cuando hacemos cambios no se notan las diferencias. Vamos a recuperar mañana [por hoy] y trabajar el martes, para ver qué tipo de jugadores tendremos que poner en el 11", añadió en este sentido.

Cuestionado por el tipo de rival que se pudiera encontrar el miércoles en el Heliodoro, Martí prevé un equipo "que venga a imprimir un poco de ritmo sabiendo de nuestro cansancio y con la tranquilidad del partido de vuelta". "Es un equipo agresivo y con intensidad en todo momento, pero debemos manejar nuestras armas y controlar la ansiedad; ahora tenemos que bajarnos del cielo y ponernos el mono de trabajo porque no será nada fácil", dijo sobre lo que queda por delante antes de dejar claro que no le hace demasiada gracia el tener que jugar la vuelta lejos del Heliodoro. "Si el Tenerife no hace un gol no sube a Primera y el Getafe sí", concluyó el técnico blanquiazul.