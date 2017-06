La remontada es posible

Fe, paciencia y corazón. Son las tres premisas fundamentales para obrar una remontada que parece factible. Conforme han avanzado las horas y se aproxima el momento de comienzo del partido (Heliodoro Rodríguez, 20:00), van quedando atrás la desazón y el desánimo que dejaron las tristes sensaciones de Cádiz. El tinerfeñismo se ha rebelado ante su desgraciado partido en el Carranza y propone cohesión para uno de los envites más importantes de su historia reciente.

Un solo gol valdría para nivelar las fuerzas e incluso para clasificar al Tenerife a la final por el ascenso. Toda vez que el cuadro blanquiazul quedó por delante del amarillo en la liga regular, tras la disputa de la prórroga sería el que accediese a la ronda definitiva en caso de repetirse el resultado de la ida (1-0). Ahora bien, para ello es imprescindible no encajar y que la defensa del representativo rinda a su mejor nivel. Como la mayoría de veces en casa, donde hasta siete de los resultados que cosechó el Tenerife en liga valdrían para tumbar al Cádiz.

Martí no reveló ayer cuáles son sus intenciones para la entrega decisiva de la eliminatoria. Es seguro que mantendrá inalterada la defensa y presumiblemente también la pareja de pivotes, aunque Alberto tiene alguna opción de incrustar su nombre en el once. Arriba, pondrá toda la carne en el asador y hasta es factible la reaparición de Suso, hombre racial, vital en este tipo de duelos.

Se prevé un Tenerife al abordaje, con muchas aproximaciones al marco de Cifuentes y una versión muy distante de la que se vio en la ida. Del Cádiz no se esperan sorpresas. Es probable que se produzca la reincorporación al once de Ortuño (sacrificado el jueves por decisión técnica) y que la apuesta sea netamente defensiva. Cervera es especialista en guarecer este tipo de resultados y el 1-0 le viene como anillo al dedo para sus aspiraciones y propósitos. Eso sí, sabe bien del embrujo del Heliodoro.

En días como hoy, fútbol y emociones comparten protagonismo. El ambiente será el de las grandes ocasiones, no quedan entradas desde ayer -hoy se comercializarán las no retiradas por los abonados- y el estadio capitalino se prepara para lucir el mayor mosaico de su historia. Más de 20.000 cartulinas blanquiazules pondrán los pelos como púas a los jugadores, de los que se espera su mejor versión. Con un ambiente favorable y una misión susceptible de hacerse realidad, el tinerfeñismo vela armas para el día D y la hora H. El premio del ascenso es tan grande que no valen medias tintas, ni recortar esfuerzos, ni reservar nada para otro día. La remontada es posible. Pasen y vean.