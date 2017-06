Martí: "No podemos desesperar"

"Para ganar, antes hay que creer". Fue el principal mensaje de José Luis Martí, entrenador del Tenerife, en su última comparecencia pública antes del partido de hoy. El preparador balear receta paciencia. "No hay que desesperarse", apunta. Además, sugiere que podría introducir algunas permutas en la composición del once. "Hay algunos jugadores con molestias, pero están a total disposición del equipo. Para este tipo de partidos, los futbolistas hacen un esfuerzo, pues todo el mundo quiere colaborar y ofrecer su granito de arena", razonó tras el último entrenamiento de la semana.

"Cuando te planteas una eliminatoria, hay que saber que es a doble partido. Solo se ha jugado la mitad y vamos en desventaja, pero tenemos que recuperarla lo antes posible. Eso sí, no debemos volvernos locos", reiteró Martí, quien subraya que hay 90 minutos para lograr el propósito del gol. "Vamos a tener tiempo hasta el final. Es importante estar concentrados. Y el equipo tiene una confianza tremenda, que es lo que les ha transmitido su evolución durante la competición", apuntó.

"Evidentemente sería importante no recibir gol. Pero si encajamos, pues hay que hacer tres. Los partidos de eliminatoria son diferentes. La mentalidad juega un papel fundamental en momentos puntuales, en función del que esté mejor", indicó el jefe del banquillo blanquiazul, que ve a los suyos muy enteros pese a la pésima imagen que dieron en Cádiz. "Nosotros estamos en un momento de optimismo. Y creo que vamos a tener muchísimas posibilidades", agregó.

Estilo

Martí prometió fidelidad a la apuesta que llevó al representativo a clasificarse para la promoción de ascenso. "Nosotros no vamos a plantear ningún cambio en nuestra filosofía de toda la temporada. Vamos a jugar de la misma forma que nos ha traído hasta aquí. Si luego el resultado no es el que esperamos, pues nos plantearemos hacer cambios conforme avance el partido", matizó.

En cuanto al rival, comentó que el cuadro de Álvaro Cervera "intentará perder mucho tiempo y que no exista ritmo de partido, sino que siempre haya encontronazos donde ellos puedan parar el partido el máximo de tiempo posible". También pidió al colegiado del envite (Areces Franco) que haga su labor. "Evidentemente es lícito que el rival pare el partido, pero nosotros tenemos que intentar que eso no nos afecte, ni nos saque del partido. El jueves, por ejemplo, recibimos una tarjeta a Dani por supuesta pérdida de tiempo. No podemos desesperar", recomendó. También advirtió de que el Tenerife puede encontrarse esta tarde "con dos versiones distintas del Cádiz". "Evidentemente hicieron un esfuerzo enorme en la ida y es difícil que tengan el mismo ritmo del jueves, pero es probable que lo consigan gracias a la velocidad que tienen. Nos presionarán para que no estemos cómodos. Y ya hemos hablado de los distintos escenarios que podemos encontrarnos, incluso la opción de que varíen el sistema", explicitó.

Por último, redundó en que podría haber variaciones en la alineación blanquiazul. "Nosotros posiblemente tengamos que hacer cambios. Los jugadores que físicamente no han podido encontrar su mejor versión, a lo mejor salen. Puede ser un partido muy largo, que puede ir a 120 minutos, y tenemos gente fresca que está deseando salir y que estará con muchas ganas. Manejaremos ese factor para luego tomar las decisiones".