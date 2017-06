Un estímulo antes de la semifinal

El consejo de administración del Tenerife dio ayer una excelente noticia a sus abonados. No tendrán que pagar por un hipotético segundo play off para asistir al partido que se dispute en el Heliodoro Rodríguez. Es más, ni tan siquiera tendrán que acercarse a las taquillas para canjear su entrada, como ocurrió en esta primera eliminatoria frente al Cádiz. La respuesta ha sido tan abrumadora que en la directiva insular creen que no hará falta hacerles pasar por este trámite.

Lleno asegurado. Ayer en apenas unas horas se agotaron todas las localidades para no abonados. Las últimas en venderse fueron de Tribuna Alta, al precio de 25 euros. Las tarifas establecidas por los jerarcas blanquiazules eran mucho más asequibles que las fijadas por la directiva del Cádiz para el compromiso de ida. Así se explica que en la entrega inaugural de la eliminatoria, el jueves en el Carranza, no hubiese lleno.

Abren las taquillas. El club prevé que también se agoten en poco tiempo las escasas entradas no retiradas por los abonados y que saldrán a la venta a las 10:00 horas en el recinto de la calle San Sebastián. Hay papel para todas las gradas, así que quienes deseen ir al encuentro y no tengan billete, aún disponen de una última oportunidad. El Rodríguez López se acercará al máximo de su aforo (23.800 plazas) y rebasará los registros que firmó en los duelos ante Girona y Nástic. En ambas ocasiones se colgó el cartel de No hay billetes .

El mayor mosaico de la historia. El estadio lucirá sus mejores galas, con un mosaico de más de 20.000 cartulinas -la mitad blancas y la otra mitad, azules- con motivo de este duelo a vida o muerte. El club recomienda que todos los asistentes ocupen su butaca con la suficiente antelación. Unos diez minutos antes de que comience el choque, el speaker del CD Tenerife dará las instrucciones precisas para que la iniciativa de la entidad y las peñas surta el efecto deseado. Se quiere que el ambiente sea el mejor posible para un envite de esta importancia.

Con experiencia. La institución ha encargado la impresión de las cartulinas a Imprenta Reyes, que ya ha colaborado con el Iberostar Tenerife en varias ocasiones durante esta misma campaña. La parte central del mosaico ocupará las gradas alta y baja de San Sebastián, para que así luzca lo mejor posible en televisión.

Voluntarios. Los colectivos de animación del Tenerife piden la colaboración de los aficionados blanquiazules para instalar todas las cartulinas en cada una de las butacas del coliseo insular. Quienes deseen ayudar están citados sobre las 8:00 horas en la puerta 17 del Heliodoro. Habrá muchas más sorpresas que se irán revelando conforme transcurran las horas y se acerque el momento de que el balón eche a rodar. Uno de los secretos mejor guardados es el tifo pergeñado por el Frente Blanquiazul. No defraudará.

Recibimiento al equipo. Uno de los momentos más especiales del día será el apoteósico recibimiento de la afición blanquiazul, que quiere insuflar ánimos a los suyos antes de que accedan a las entrañas del Heliodoro. La hinchada local espera un resultado mucho más favorable que el registrado la última vez que el Cádiz pisó el estadio capitalino. Entonces, el Tenerife se puso por delante y los amarillos igualaron la contienda in extremis (1-1).