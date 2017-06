Cámara: "No es tan difícil marcar un gol"

Las declaraciones de Raúl Cámara tras el partido del Carranza ya se han convertido en un mensaje que ha asumido como propio todo el tinerfeñismo. "Por supuesto, claro que se puede", dijo el lateral. El madrileño considera que con el factor campo, el Tenerife es capaz de todo. "Con nuestra gente será más fácil", pronostica el zaguero. "Hay que marcar un gol. No creo que sean tan difícil", verbaliza Cámara, el mejor de los isleños en el compromiso de ida en el Ramón de Carranza. "El equipo evidentemente no estuvo a su mejor nivell, sufrió y no se encontró, pero la competición es así de dura", dijo sobre lo ocurrido el jueves. La competiciónes así de dura.