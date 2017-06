Shibasaki: "Tenemos un corazón grande y ganaremos el domingo"

Gaku Shibasaki fue el que dio la cara ayer tras la derrota de Cádiz, ya que era el día señalado para que recogiera el premio Mahou al Jugador Cinco Estrellas del mes de mayo. El centrocampista japonés fue elegido el mejor jugador del Tenerife del mes pasado por los aficionados debido a sus buenas actuaciones durante ese tramo de la temporada. Después de agradecer a la afición, al cuerpo técnico y a sus compañeros la contribución prestada para que él pudiera obtener ese galardón, el profesional nipón, de 25 años, compareció ante los medios de comunicación en un tono optimista y expresándose en español.

Shibasaki no ocultó que el Tenerife no había estado a la altura de la mayoría de partidos de la presente campaña pero advirtió de que su equipo aún está vivo y de que queda un partido en el que está convencido de que él y sus compañeros pueden resarcirse de la mala imagen ofrecida en el Ramón de Carranza. "Vamos a ganar el domingo", manifestaba el jugador oriental, confiado en que pueden superar la eliminatoria.

"No estoy contento con la derrota", reconocía el futbolista blanquiazul, quien admitía también que su escuadra no fue capaz "de jugar de la manera que queríamos". Y la explicación de ello la encuentra en que "no se logró tener la pelota". Del mismo modo, atribuyó méritos al rival: "El Cádiz lo hizo bien y jugó más tranquilo que nosotros, que estuvimos algo nerviosos y notamos la presión". Con todo, Shibasaki confía en que van a ganar mañana en el Heliodoro, si bien es consciente de que para ello "hay que mejorar".

Lo que le invita a ser optimista y a tener fe en este Tenerife es que dice que son un equipo comprometido y sacrificado. "Tenemos un corazón muy fuerte y jugaremos ante nuestros aficionados", de los que dice que siente su aliento. De hecho, pese a que reconoce que "el ambiente en Cádiz fue muy bonito", está seguro de que en el Heliodoro "será aún mejor". Shibasaki confesó, por último, que no suele acusar la presión, ya que se considera un futbolista "tranquilo", así que no cree que la presión le haya afectado a él el jueves en particular.