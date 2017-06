El Granadilla da la tal

No pudo ser. El Atlético Féminas superó a la UD Granadilla Egatesa Tenerife en la segunda semifinal de la Copa de la Reina y el vigente campeón defenderá su título este domingo ante el FC Barcelona. Las isleñas, pese a que nunca se dieron por vencidas, no pudieron con la superioridad de un conjunto que se proclamó campeón de Liga y que no ha perdido ni un solo encuentro durante la presente temporada.

Las madrileñas llevaron el peso del encuentro desde el comienzo de este. El primer gol no tardó en llegar, en el minuto 14, Priscila Borja realizó un buen control y encaró a la meta Noelia Gil para subir al marcador el primer tanto del partido (1-0). 12 minutos más tarde, tras una salida con dudas de la portera del Granadilla, que no llegó a despejar, el balón se chocó en la espalda de la jugadora María Estella y este terminó en el fondo de las mallas (2-0), sin que ninguna de las tinerfeñistas pudiera evitar el tanto.

En la segunda parte, la UD Granadilla intentó despertar y adelantó su línea de presión pero no tuvo fortuna en las pocas ocasiones de las que dispuso. Las mejores vinieron a balón parado, pero la guardameta Lola Gallardo se bastó para impedir un atisvo de remontada. El cuadro canario murió atacando, pero el Atlético manejó bien la situación.