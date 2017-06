"No supimos superar la presión tan asfixiante que nos hicieron"

José Luis Martí no escondía en sala de prensa el mal partido de los suyos en el Ramón de Carranza. "No nos hemos encontrado en ningún momento ni supimos superar la presión tan asfixiante que nos han hecho. A raíz de ahí en cada disputa hemos llegado tarde y el balón ha sido para el contrario y eso nos impidió tener continuidad en nuestro juego. Quitando los últimos minutos, no fuimos capaces de dar cuatro o cinco pases seguidos, tratamos de jugar como siempre y luego hacer algún cambio para darle un poco la vuelta a la situación y contrarrestar esas segundas jugadas, pero no hubo manera", señaló el entrenador mallorquinista sobre "un resultado negativo pero pienso que se le puede dar la vuelta el domingo". "Salimos vivos de una situación difícil", apuntó igualmente.

Según Martí, los suyos no acusaron "ningún tipo de presión" por la importancia del choque, ya que los suyos están "preparados para cualquier situación". "El rival ha estado muy intenso y agresivo y en muchas ocasiones no nos dejó pensar. Debemos mover el balón más rápido para contrarrestar esa presión", explicó el balear, que traslada toda su confianza al choque del domingo en el Heliodoro. "Queda un partido de vuelta y con un estadio lleno tendremos muchas opciones", dijo al respecto, convencido de que los blanquiazules sí verán puerta. "Nos hace falta un gol y un gol se marca en cualquier momento; eso nos debe llevar a no desesperarnos. Al final el fútbol siempre te va a dar oportunidades y hay que estar atento a lo que puede suceder", añadió en relación al segundo choque de la eliminatoria, para el que también preparará a los suyos mentalmente. "Seremos fuertes como todo el año, pero sabiendo que ellos con su velocidad a la contra nos pueden hacer mucho daño. Estamos confiados de nuestras posibilidades y debemos hacer un gol lo antes posible para tratar al menos de igualar el cruce", dijo finalmente.