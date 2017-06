Mónaco y Murcia, posibles rivales del Iberostar en la 'Champions'

La Basketball Champions League 2017/18 va cogiendo forma. Una vez confirmado su sistema de competición, un notable incremento en los premios económicos, la participación de varios conjuntos de Italia y Grecia, así como la intención del Iberostar Tenerife de defender el título logrado el pasado mes de abril, ayer conoció el nombre de otros dos posibles rivales para la próxima edición. Uno de ellos es el AS Mónaco, presente en la Final Four del Santiago Martín y que pese a contar con el cartel de favorito quedó apeado en semifinales. Así lo confirmó su director deportivo Oleksiy Yefimov. Los del Principado, incontestables ganadores de la fase regular en la LNB gala (30 victorias y solo cuatro derrotas), también fallaron en los play off y fueron eliminados en cuartos de final. Junto al AS Mónaco también se podrían decantar por la BCL los dos actuales finalistas, tanto el Strasbourg, rival en los octavos del cuadro lagunero, así como el Chalon/Saone, toda vez que el Asvel Lyon Villeurbanne, el Limoges CSP y el Paris Levallois entran en la nómina de los 24 conjuntos de la Eurocup.

Al AS Mónaco se unirá el UCAM Murcia, que barajaba en los últimos días si repetir en la Eurocup o bien estrenarse en la Champions. Finalmente, el cuadro pimentonero decidió cambiar de aires para compartir competición con el Iberostar pese a tener sobre la mesa la invitación del organismo dependiente de la ULEB. El tercer conjunto español en la próxima BCL será, con casi toda seguridad, el Estudiantes.

También se ha confirmado la participación de tres clubes griegos (AEK Atenas, PAOK Salónica y Aris), otros tantos italianos (Dinamo Sassari, Venezia y Avellino), así como siete campeones nacionales de otras ligas. De ellos destacan los checos del CEZ Nymburk y los polacos del Stelmet Zielona Gora. Los otros cinco son: Tsmoki Minsk (Bielorrusia, Bakken Bears (Dinamarca), Donar Groningen (Holanda) y Cluj-Napoca (Rumania). Bien por su caché o dada su condición de ganadores en su país, lo más lógico es que todos ellos entren directamente a la fase de grupos (cuatro de ocho conjuntos) sin la necesidad de pasar por la fase previa. La lista oficial y definitiva se conocerá el próximo día 23.