"Les hemos dado la lata y no han estado cómodos"

"Creo que hemos hecho un buen partido", arrancó Álvaro Cervera en rueda de prensa tras el 1-0 de su equipo. Una afirmación que el preparador del cuadro andaluz argumentó en dos conceptos. "Atacando no sorprendemos a nadie, per luego está la otra parte que es el rival, y le dimos la misma importancia. Nos salieron bien las dos y por eso ha sido un encuentro muy completo. Ellos no han estado muy cómodos, les hemos dado la lata mucho y además tuvimos la suficiente pegada para ganar", comentó en este sentido, si bien advirtió que "esto es un partido de 180 minutos y ellos son muy buenos en casa. Conozco un poco el Heliodoro y sé lo que aprieta y sus jugadores de adelante no necesitan mucho para hacerte un gol". "Debemos descansar y pensar lo que hacemos allí para tratar de llevarnos la eliminatoria y si es posible ganar de nuevo", añadió.

"Estoy contento por haber metido un gol, pero casi más porque ellos no lo han hecho. Hemos estado muy bien en nuestra área", expuso Cervera, que pese al 1-0 favorable sigue "viendo la eliminatoria completamente igualada". "Seguro que son muy pocos los partidos en los ellos no han marcado en el Heliodoro", dijo antes de explicar su decisión de dejar en el banquillo de entrada a Alfredo Ortuño en detrimento de Rubén Cruz. "Necesitábamos un goleador, pero también mucho trabajo en la salida del balón porque Vitolo se descuelga mucho y Gaku también andaba por ahí. Ortuño es más profundo pero para que ellos no estuviéramos cómodos era mejor Rubén", señaló, valorando igualmente el hecho de que "haya estado casi media temporada sin jugar".