Los jugadores apelan al empuje del Heliodoro

Al igual que Martí, los jugadores del CD Tenerife admitieron la superioridad de su rival, pero a la vez mostraron total confianza en sus posibilidades en el partido de vuelta en el Heliodoro. "No es el mejor resultado y nos hemos sentido incómodos, pero estamos muy confiadas para la vuelta y quedan 90 minutos. Nos han superado en todas las segundas jugadas, no encontramos espacios y no hemos dado dos o tres pases seguidos. Quedan 90 minutos muy largos y confío en esta plantilla", apuntó Aarón Ñíguez. "Hemos sufrido mucho pero nos vamos vivos", señalaba Raúl Cámara sobre un partido en el que "hemos estado defendiendo 90 minutos". "Es solo un gol y nos queda una batalla que luchar en nuestro campo, ante nuestra gente y lo pelearemos a muerte", dijo el lateral madrileño. "No he visto un Cádiz superior, pero han tenido un golpe de suerte y han ganado. Ahora toca limpiar la mente y pensar que el domingo tenemos una revancha; serán 90 minutos en los que no nos debemos volver locos y ganar con la ayuda de la gente", fueron las palabras de Germán Sánchez. "Al final el partido solo se decanta por una genialidad, pero el partido de casa seguro que será otra historia", dijo Aitor Sanz.