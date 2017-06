Un antecedente feliz

Si se reprodujesen los mismos resultados que firmaron en liga Cádiz y Tenerife, el conjunto blanquiazul accedería a la siguiente eliminatoria. No en vano, los blanquiazules lograron en el Carranza uno de sus resultados más celebrados de toda la temporada (0-1, con gol de Amath). Antes, en la primera vuelta, los amarillos igualaron in extremis cuando aún no eran aspirantes al play off. Tampoco lo era el representativo. De hecho, ambas escuadras han ido de menos a más durante toda la competición. En las jornadas iniciales, llegaron a ubicarse en puestos de descenso.