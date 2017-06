Ángel Galván, la gran novedad en la lista de convocados

La presencia del cancerbero Ángel Galván, que recientemente renovaba su contrato con el club hasta 2020, fue la gran noticia en la composición de la lista de convocados. Las únicas bajas son las de Rachid e Iñaki, lesionados; y viajan algunos futbolistas frecuentemente excluidos por decisión técnica, tales como Edu Oriol o Jouini. Justamente ellos dos tienen casi todas las papeletas para ser los últimos descartes. En total, Martí tendrá que hacer tres.

El cuadro técnico blanquiazul no tiene dejar ningún cabo suelto, de ahí que decidieran desplazar a tres arqueros. Uno de ellos, Ismael Falcón, arrastra molestias desde el pasado fin de semana y no se ejercitó el lunes con normalidad. En un play off, toda precaución es poca.