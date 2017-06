Un ascenso con dedicatoria especial

José Luis Martí, entrenador del representativo, tuvo en la noche del lunes un detalle especialísimo que ha tenido un gran impacto en la afición del Sevilla, club para el cual jugó y ejerció como capitán en una etapa muy brillante. Dijo el técnico balear que se acordaría de Antonio Puerta si lograse subir y estaría entre aquellos a los que brindaría una alegría tan grande, que "sería mayúscula", reseñó.

"Desde luego, me acordaré de la gente que me aguanta todos los días. Son mis hijos y mi mujer los que me soportan a diario, sobre todo en los momentos de cabreo después de los partidos. Y me acordaré de Antonio Puerta, que fue un gran compañero para mí", adujo Martí, quien era compañero de habitación del prometedor futbolista, que falleció de forma repentina cuando militaba en el Sevilla.

No fue éste el único buen gesto de Martí, quien quiso reseñar que otra dedicatoria con letras mayúsculas sería para aquellos jugadores que menor caudal de minutos han tenido este curso. Y que han valido, dijo, para mantener activo al grupo y viva la competencia. "Si lo consiguiéramos, querría brindárselo y dar un reconocimiento especial a los jugadores que menos han jugado y menos protagonismo han tenido en las alineaciones del míster a lo largo de toda la temporada. Han sido, de verdad, muy importantes", manifestó en El larguero de la SER, donde coincidió con los otros técnicos protagonistas de los play off que arranca hoy.

Con vistas al duelo de Cádiz, aseguró que aguarda con cierta impaciencia el inicio del cruce en el Carranza. "Estamos esperando a que llegue el primer partido. Lo importante es saber administrar y gestionar las dudas que tengamos para afrontar el encuentro", indicó. A renglón seguido, comentó que ya ha pasado página con respecto a su larga y rutilante etapa como futbolista. "Lo que te interesa es cambiar el chip lo antes posible. Hay que tomar decisiones y saber manejar el grupo, pero evidentemente te apoyas en lo que has vivido en los últimos tiempos. También hay que advertir cómo han cambiado el fútbol y la sociedad en estos años", respondió.

Afición

Del apoyo del tinerfeñismo, que se desplazará en masa desde hoy a la Tacita de Plata, habló en términos muy elogiosos. "Aquí la gente está ilusionada y entusiasmada. Nosotros estamos encantados con lo que nos ofrece la afición en todo momento. Había mucho tiempo que no había esta comunión entre el equipo y la grada", comentó. "Hemos despertado la ilusión por el fútbol, que en Tenerife se vive de una forma muy especial. Ahora, deseamos que ojalá todo acabe bien y la alegría sea mayúscula. Un ascenso supondría mucho", fue otro de los mensajes del jefe blanquiazul.

Para acabar, se refirió a su reciente renovación por una temporada más y habló con gratitud de los jerarcas de la institución. "Desde que llegué, el club apostó por mí. Fue una decisión arriesgada confiar en mí cuando había dejado de ser futbolista solo cuatro meses también. Y desde que aterricé, el apoyo ha sido máximo y no ha habido peros. Todo lo que he pedido, me lo han dado. Ahora, quiero seguir aprendiendo, que todavía estoy en el proceso, y mejorar día a día", verbalizó.

Sin cambiar de hábitos

Para el play off, Martí actuará desde la serenidad y la templanza. "No tengo manías, pero es importante no cambiar la rutina y seguir el mismo procedimiento de todos los partidos. Cuando haces al estadio, te cambias, te duchas... pues es bueno hacerlo en los mismos tiempos que siempre. No hay que variar por estar en la promoción", comentó. Antes, quiso pasar de puntillas por el interés de algún club de Primera División en hacerse con sus servicios para el curso venidero.

"Siempre hay cosas que surgen, pero al final lo importante es lo que estamos viviendo. Lo que cuenta en estos momentos es exclusivamente el Tenerife y su participación en los cruces. Estamos ante un momento especial para la afición y sobre todo los jugadores, que son los que han hecho posible que estemos clasificados entre los seis primeros", cerró.