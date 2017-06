La ACB amplía el plazo para los ascensos de Burgos y Gipuzkoa

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) acordó ampliar el plazo para los ascensos de Gipuzkoa y Burgos, ganadores de la Liga LEB Oro y del play off respectivamente, hasta el 27 de junio, mientras se resuelven las negociaciones con FEB y CSD. La Asamblea General de la patronal de clubes decidió ampliar este plazo en una reunión en Madrid tras la comisión conjunta con la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el futuro formato de la Liga Endesa y las condiciones de ascensos y descensos.

Tras este encuentro, en el que se avanzó en una propuesta que tendrá que ser concretada en otra reunión y presentada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, que resolvió que el sistema de canon de ascenso debía ser reformado), los clubes se reunieron para evaluar las conversaciones. "Los clubes han debatido los pros y los contras de los diversos escenarios planteados a raíz de los recientes encuentros en el Consejo Superior de Deportes, acordando reunirse nuevamente según avancen las negociaciones con los diferentes organismos", informó la ACB en un comunicado.

En esa misma asamblea se decidió prorrogar el plazo para cumplimentar los requisitos de afiliación a la ACB, del 14 de junio inicial al 27 de junio, a los clubes que lograron el ascenso deportivo de la LEB Oro, el Gipuzkoa Basket Club 2001 SKE SAD de San Sebastián y el Club Baloncesto Miraflores de Burgos.

Reacciones

El ala-pívot cordobés Jorge García, quien el pasado fin de semana se convirtió en el primer jugador que logra ocho ascensos a la Liga ACB, manifestó que espera que, con el San Pablo de Burgos, la ciudad castellana pueda disfrutar de la máxima competición del baloncesto nacional "a la cuarta". García, de 40 años, confesó que su octavo ascenso lo ha vivido "como el primero", hace 17 años, aunque de "una manera más tranquila"; y recordó su tres anteriores con clubes burgaleses, con el Autocid Atapuerca y el Tizona desde las campañas 2012/13 a la 2014/15, que no subieron por razones administrativas. "Espero que éste sea el definitivo", afirmó el ala cordobés, quien apuntó que "ahora parece se está cambiando todo y hay un principio de acuerdo entre la Federación y la ACB a través de la intermediación del Consejo Superior de Deportes". García consideró que no se debería dilatar la decisión más allá de "finales de junio", para lo que dijo que "la ACB tiene que ceder un poco y llegar a un principio de acuerdo"; y mantuvo que "no debe haber propuesta para próximos años".